30.06.2017 09:06



Сьогодні, 26 червня, ВККС з’ясовуватиме здатність 9 кандидатів на посади у Верховному Суді здійснювати правосуддя. Щоб подолати висновок про невідповідність від Громадської ради доброчесності, їм треба переконати не менше 11 членів комісії.

Он-лайн трансляцію пленарного засідання можна переглянути на youtube-каналі ВККС, передає «Закон і Бізнес».

Комісія у повному складі має заслухати кандидатів:

1. Берднік Інна Станіславівна

2. Кафідова Олена Василівна

3. Корсак Віталій Антонович

4. Лесько Алла Олексіївна

5. Орлянська Валентина Іванівна

6. Рибакова Валерія Віталіївна

7. Ступак Ольга В'ячеславівна

8. Червинська Марина Євгенівна

9. Козир Тетяна Павлівна

Як раніше повідомлялося, голосування членів ВККС на пленарному засіданні відбуватиметься поіменно, але у дорадчій кімнаті. При цьому комісія спиратиметься на профессіограму судді Верховного Суду, розроблену психологами, та балами, набраними під час кваліфоцінювання.

Нагадаємо, за результатами проведених співбесід, 239 кандидатів (62,7%) до Верховного Суду очікують загального рейтингу. До них у ВККС немає зауважень, а також відсутній негативний висновок Громадської ради доброчесності.

Закон і Бізнес