Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Шоу триватиме?

На думку експерта Олександра Семченка (в центрі), військовій прокуратурі не потрібні свідчення екс-податківців. Їм необхідні лише підписи затриманих на заздалегідь підготовлених угодах.

На думку експерта Олександра Семченка (в центрі), військовій прокуратурі не потрібні свідчення екс-податківців. Їм необхідні лише підписи затриманих на заздалегідь підготовлених угодах.

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