Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Спекотне літо у ВСУ

Суддям ВСУ влітку не до відпочинку: справ побільшало, зокрема у зв’язку з рішеннями Євросуду, в яких констатовано порушення конвенційних норм.

Суддям ВСУ влітку не до відпочинку: справ побільшало, зокрема у зв’язку з рішеннями Євросуду, в яких констатовано порушення конвенційних норм.

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