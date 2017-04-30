29.06.2017 17:43
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Адвокатське об'єднання «СК ГРУП» виступає радником фізичної особи – покупця 50% акцій ПАТ «Промінвестбанк». Консультації стосуються податкових і корпоративних питань, включаючи питання за законодавством зарубіжних юрисдикцій.
Окрім правового консалтингу, адвокати «СК ГРУП» супроводжують процедуру отримання погодження АМКУ і НБУ та процедуру придбання акцій.
Над проектом працюють три партнера — Ігор Григоров (АМКУ, НБУ), Юлія Курило (супровід купівлі-продажу акцій) та Ольга Соловйова (податкові аспекти і міжнародне структурування).
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