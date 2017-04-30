29.06.2017 17:43



Адвокатське об'єднання «СК ГРУП» виступає радником фізичної особи – покупця 50% акцій ПАТ «Промінвестбанк». Консультації стосуються податкових і корпоративних питань, включаючи питання за законодавством зарубіжних юрисдикцій.

Окрім правового консалтингу, адвокати «СК ГРУП» супроводжують процедуру отримання погодження АМКУ і НБУ та процедуру придбання акцій.

Над проектом працюють три партнера — Ігор Григоров (АМКУ, НБУ), Юлія Курило (супровід купівлі-продажу акцій) та Ольга Соловйова (податкові аспекти і міжнародне структурування).