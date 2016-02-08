29.06.2017 15:45



Державна фіскальна служба зараз не має законодавчих підстав для продовження термінів прийому звітності та податкових накладних для бізнесу через блокування роботи комп'ютерів вірусом Petya.A.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар в.о. голови ДФС Мирослава Продана Наталія Непряхіна, передає «Закон і Бізнес».

«З 10 години запущені системи. Бачимо, що реєстрація податкових накладних йде. Будемо аналізувати статистику подачі. Але настійно рекомендуємо бізнесу, якщо вони мали проблеми, їхня система була атакована вірусом, звертатися в кіберполіцію для того, щоб було прийнято системне рішення. У ДФС поки законодавчих підстав продовжувати прийом звітності, податкових накладних і так далі – немає», — сказала вона.

При цьому у прес-службі зауважили, що інформаційні ресурси ДФС працюють у штатному режимі, та нагадали, що бізнес може зареєструвати податкові накладні 29-30 червня, і до подачі звітності у бізнесу є ще 20 днів.

Закон і Бізнес