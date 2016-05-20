29.06.2017 12:44



За останню добу надійшло понад 1000 повідомлень про втручання в роботу комп’ютерних мереж, що призвело до збоїв у їх роботі. Вже розпочато 23 кримінальні провадження за фактами несанкціонованого втручання в системи як державних, так і приватних установ.

Про це повідомляє прес-служба департаменту кіберполіції НПУ, передає «Закон і Бізнес».

З тисячі звернень офіційно із заявами до поліції звернулось 43 компанії. Решта звертались по допомогу та консультації, які надавали працівники кіберполіції. З цією метою було створено цілодобовий штаб, який в режимі реального часу надає консультації та вживає заходів щодо уникнення інфікування вірусом.

«Усі працівники кіберполіції з 11-ї години вчорашнього дня підняті по тривозі та знаходяться на найбільш важливих об'єктах державної інфраструктури. Там оперативники Департаменту кіберполіції спільно з працівниками СБУ та представниками Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України вживають заходів для локалізації шкідливого програмного забезпечення, що вразило комп'ютерні мережі державних та приватних установ. На даний час спеціалісти Департаменту кіберполіції та СБУ, інших профільних служб та компанії Cisco займаються розробленням декриптора», — говориться у повідомленні.

Також повідомляється, що один із шляхів розповсюдження вірусної атаки на українські компанії став можливим через програму "M.E.doc". Крім того, задокументовано її розповсюдження за допомогою розсилання фішингових електронних листів від імені відомих компаній або від імені адресатів, з якими до цього велася переписка. У цих листах присутні посилання на завантаження шкідливих додатків (документів Word, PDF-файлів, таблиць та інших). Тому потрібно бути особливо пильними та не відкривати такі додатки.

На даний час вже розпочато 23 кримінальні провадження за фактами несанкціонованого втручання в електронно-обчислювальні системи як державних так і приватних установ, організацій, підприємств (ст. 361 Кримінального кодексу). Ще по 47 фактах вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Закон і Бізнес