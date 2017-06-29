29.06.2017 17:59



6 липня у Київській Торгово-промисловій палаті відбудеться круглий стіл для обговорення впровадження біогазових технологій у реальний сектор економіки та об`єднання зусиль для трансформації екологічної проблеми у високий прибуток.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», дискусія на тему «Біогазові технології – реальна альтернатива природному газу та шлях до енергетичної незалежності України. Екологічні проблеми поводження з відходами. Методологія утилізації відходів, отримання біогазу, електроенергії, тепла і збалансованих органічних біодобрив» почнеться о 14:00 у приміщенні Київської ТПП за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 55.

Серед запрошених: представники аграрного бізнесу, Мінприроди, Державної екологічної інспекції, Мінагрополітики, фінансових установ, інвесторів та підприємств.

У програмі заплановано дискусії на тему:

- Проблеми утилізації відходів, шляхи їх вирішення.

- Реальна ситуація з утилізацією відходів у різних галузях економіки.

- Технології утилізації відходів, отримання біогазу, електроенергії, тепла і збалансованих органічних біодобрив.

- Передовий європейський і світовий досвід поводження з відходами. Приклади реальних проектів. Перелік питань які вирішують біогазові станції. Екопоселення та екоміста. Перспективи ринку України.

- Екологічні проблеми поводження з відходами, державне регулювання.

- Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо поводження з продуктами тваринництва не призначених для вживання людьми і відповідальність суб'єктів господарювання за порушення (недотримання) цих вимог.

- Технічна реалізація проектів. Опис технологій для різного виду сировини. Приклади впровадження у Європі та світі. Опис стадій створення біогазових станцій (аудит ділянки, проектування, будівництво, поставка обладнання, пуско-наладка, введення в експлуатацію, експлуатація).

- Список дозвільної документації, процедура отримання «зеленого тарифу». Вимоги, умови отримання, терміни, ціни. Бонуси при отриманні зеленого тарифу (місцева складова та інше).

- Фінансування проектів.(Програми, умови, терміни, пільги і бонуси).

Участь у заході для представників підприємств-членів КТПП, представників аграрних компаній та малого і середнього бізнесу є безкоштовною.

Для реєстрації необхідно надіслати лист на електронну адресу mary@kiev-chamber.org.ua з обов'язковим зазначенням П.І.Б. учасника, посади, назви компанії, а також контактного телефону та адреси e-mail.

Реєстрація на захід є обов'язковою.

Закон і Бізнес