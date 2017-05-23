29.06.2017 14:07



Аби борці з корупцією не займалися правотворчістю, нардепи пропонують чітко визначити, хто належить до кола посадовців юридичних осіб публічного права. З цим погоджуються й у профільному комітеті.

Наразі там рекомендують прийняти за основу доопрацьований проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо визначення посадової особи юридичної особи публічного права)» (№5672).

Відсутність закріплення на законодавчому рівні поняття «посадова особа юридичної особи публічного права», на думку авторів проекту, може призвести до різного його трактування спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції. Це дозволить їм на власний розсуд визначати критерії віднесення осіб до кола посадових, що в свою чергу може призвести як до неоднакового застосування норм антикорупційного законодавства так і до їх зловживань при виконанні своїх повноважень.

Для цього пропонується доповнити ст.3 закону «Про запобігання корупції» спеціальною приміткою. І вже в ній визначити як поняття посадової особи, так і критерії віднесення осіб до кола посадових. Насамперед, з огляду на наявність у них організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Щоправда, за НАЗК залишено право визначати порядок визначення посадових осіб у юридичних особах публічного права.