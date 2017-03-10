29.06.2017 13:31



У комітеті законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ вказують, що проект нових процесуальних кодексів містить низку положень, які обмежують можливості адвокатів у судовому процесі та ефективність захисту.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в Національній асоціації адвокатів України, про це йшлося під час засідання, присвяченого обговоренню положень законопроекту № 6232 «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів».

За його результатами, консолідовані пропозиції адвокатури до законопроекту № 6232 будуть направлені до комітетів парламенту та керівництва Верховної Ради.

«Є ряд статей які абсолютно не підходять для адвокатської спільноти, оскільки звужуються права захисників. У законопроекті зроблено наголос на розширенні оціночних суджень при вирішенні деяких процесуальних питань з боку суддів», — зауважив голова комітету Ярослав Зейкан.

Найбільше заперечень членів комітету викликала стаття 400-1 проекту змін до Кримінального процесуального кодексу. Нею пропонується доповнити КПК статтею «Представництво в суді без повноважень» такого змісту: «1. Завідомо неправдиве повідомлення суду про повноваження представляти іншу особу у суді, а так само невнесення адвокатом до ордера відомостей щодо обмежень повноважень, встановлених договором про надання правничої допомоги, карається штрафом до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до трьох місяців. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років».

Я. Зейкан наголосив, що статистики про такі порушення з боку адвокатів немає, відтак, в такій редакції стаття закладає додаткові перешкоди у здійсненні захисту в суді.

«Це наміри знайти щось, щоб можна було порушувати кримінальні справи без жодних підстав відносно адвокатів», — констатував він.

На думку голови комітету, потреби в тому, щоб вносити якісь уточнення, зміни чи обмеження до ордера немає жодної, тому що суддя має на руках договір адвоката з клієнтом. Якщо така стаття буде прийнята, то треба провести зміни до ордеру по суті.

«Тому стаття 400-1 неприйнятна. За суспільною небезпекою вона ніяк не вкладається у поняття злочину», — вважає голова профільного комітету НААУ.

Закон і Бізнес