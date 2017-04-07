29.06.2017 12:09



Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Генпрокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування справ, відкритих по звинуваченню суддів у винесенні неправосудного рішення за період 2014 – першу половину 2017 року.

Як повідомляє прес-служба ВРП, таке рішення було ухвалене на засіданні 27 червня, передає «Закон і Бізнес».

ВРП встановила, що зі змісту деяких повідомлень, які надходять до них, вбачається, що судді вказують на незаконне, на їхню думку, внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення, що стосується здійснення правосуддя, зокрема щодо постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови.

Такі дії правоохоронних органів та органів прокуратури судді вважають втручанням у їхню діяльність. Тепер прокурори мають показати ефективність своєї роботи, показавши статистку розслідування таких справ.

Закон і Бізнес