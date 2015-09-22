29.06.2017 10:55



Захисники заарештованих екс-податківців звернуться до міжнародних правозахисних організацій із проханням відреагувати на публічні прояви тиску на їх підзахисних та суд з боку слідчих та керівників Генпрокуратури.

Про це йшлося під час круглого столу «Місяць після наймасштабнішої антикорупційної операції. Реальні результати затримання екс-податківців», передає кореспондент видання «Закон і Бізнес».

Адвокати зазначили, що затримання екс-чиновників проходило в рамках кримінального провадження, зареєстрованого 31 березня 2013 року, що змушує сумніватися в розумності строків виконання процесуальних дій.

Вони також зазначили, що співробітники Головної військової прокуратури, які здійснили затримання, не мали на це повноважень, згідно із законодавством. При цьому, на їх думку, підстав для утримання під вартою їх підзахисних немає, оскільки вони раніше могли залишити територію України, однак не зробили цього.

«Експертиза і анонімне звернення, на яких побудовано звинувачення — пусті. А ті умови, в яких сьогодні перебувають затримані в ізоляторах тимчасового тримання, можна розцінювати як тортури згідно з практикою ЄСПЛ», — заявив адвокат Микола Мягков.

Захисники впевнені, що на їх клієнтів чиниться тиск, щоб змусити укласти договір зі слідством. Вони зазначають, що при цьому звинувачення не підкріплені доказами, а окремі доводи слідства викликають сумніви, оскільки підозрювані вже не виконували службових обов'язків на момент здійснення передбачуваного правопорушення.

«Затриманим, які перебувають в ізоляторах тимчасового тримання, взагалі не надається медична допомога. Крім того, усі їх зустрічі з адвокатами та родичами фіксуються прокуратурою на відео. Метою такого тиску є підписання підозрюваним угоди зі слідством», — зауважив адвокат Сергій Войченко.

В свою чергу адвокат Ігор Черезов зазначив, що затримання екс-податківців – це шоу та ніякої юриспруденції в цьому не має.

«А найстрашніше, що правоохоронної системи в країні взагалі не має. Презумпції невинуватості немає. Є тільки шоу прокурорів. Навіть у Радянському Союзі прав у людей було більше, бо тоді не робили публічних заяв, зазначаючи конкретні прізвища до винесення обвинувального вироку судом», — зауважив адвокат.

Для прикладу захисники вказали, що під час проведення слідчих дій щодо колишніх керівників податкових органів Генеральний прокурор та Головний військовий прокурор неодноразово робили стверджувальні заяви про їх винність.

Так, зокрема Генпрокурор після розгляду декількох клопотань про застосування запобіжних заходів у Печерському райсуді міста Києва, результатом яких було обрання більш м’якого запобіжного заходу, зауважив: «Ще одне милосердне рішення, і я почну переживати за пожежний стан на Печерську».

На думку адвокатів, такі висловлювання з боку керівника найбільш впливового правоохоронного органу в країні можна розцінювати як тиск на суд, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини та основоположних свобод.

Також яскравим прикладом тиску на суд є заклики Головного військового прокурора Анатолія Матіоса до громадських активістів прийти до Апеляційного суду м. Києва, де розглядалася апеляційна скарга на ухвалу про обрання запобіжного заходу одному з підозрюваних.

На переконання адвокатів, застосування такого «інструменту» як громадські активісти набуло масового поширення в Україні і здійснюється для залякування суддів з метою винесення ними необхідного рішення.

Нагадаємо, 24 травня близько 2,3 тис. правоохоронців провели 454 обшуки в 15 областях і затримали понад 20 екс-керівників податкових органів у справі про нанесення збитків державі на 96 млрд гривень.

Станом на 20 червня, згідно з повідомленням Генеральної прокуратури, 15 з 24 затриманих колишніх співробітників податкових органів внесли застави на загальну суму 37 млн ​​гривень.

Про інші подробиці розслідування справи щодо колишніх податківців читайте у наступному номері «ЗіБ».

Закон і Бізнес