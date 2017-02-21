29.06.2017 09:53



Парламенту запропоновано покласти край практиці призначення документальних позапланових перевірок/ревізій у рамках кримінальних проваджень за клопотаннями слідчих, прокурорів. Адже Кримінальний процесуальний кодекс не передбачає ухвалення рішень суду про їх призначення.

Ні Податковий кодекс, ні закон «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» не є елементами кримінального процесуального законодавства. Відповідно не можуть слугувати підставою для призначення документальних позапланових перевірок. Хоча саме на їхні норми посилаються слідчі судді, задовольняючи клопотання слідчих, прокурорів

Аби така практика не набувала поширення, пропонується прийняти закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та іншого закону України щодо унеможливлення тиску на бізнес шляхом призначення документальних позапланових перевірок/ревізій на підставі рішення суду (слідчого судді), винесеного у кримінальному провадженні» (проект №6613).

Як нагадують автори проекту, ще з моменту прийняття КПК 2012 р. за слідчими суддями не було закріплено повноважень розглядати клопотання щодо призначення таких перевірок/ревізій. Відсутня у кодексі і процедура розгляду такого роду клопотань.

За проектом, перевірки повинні ініціюватися органами Державної фіскальної служби чи Державної аудиторської служби. Водночас, платник зможе оскаржити таке рішення в адміністративному суді.

Адже, як стверджується у пояснювальній записці, наразі правоохоронні органи вносять до ЄРДР відомості про ухилення у сплаті податків, що ґрунтуються лише на їх припущеннях. Після чого «легалізують» таке розслідування шляхом призначення податкової перевірки.