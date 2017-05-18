29.06.2017 08:44



29 червня у столиці збереться круглий стіл «Тимчасове обмеження волі в ході досудового розслідування». На якому говоритимуть про затримання без ухвали слідчого судді, підстави приводу підозрюваного, обвинуваченого, а також особливості затримання адвоката.

Під час заходу, який проводить комітет кримінального права та процесу Асоціації адвокатів України, учасники отримають поради щодо роботи з ув’язненими клієнтами, передає «Закон і Бізнес».

Обговорення почнеться о 16:00 за адресою: м. Київ, бульвар. Тараса Шевченка, 38/40, конференц-зал «Блакитний».

Серед питань на обговорення:

- Затримання без ухвали слідчого судді (ст. 208 КПК).

- Привід підозрюваного, обвинуваченого (ст. 140 КПК).

- Затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ст. 188 КПК).

- Екстрадиційний арешт.

- Особливості затримання адвоката.

- Місця попереднього ув’язнення у м. Києві та області.

- Поради адвокатам щодо практичних питань із ув’язненими клієнтами.

- Перебування особи в слідчому ізоляторі.

Детальніше можна дізнатися тут.

Закон і Бізнес