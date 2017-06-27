27.06.2017 15:42



Хакери атакували вірусом під назвою Petya.A низку великих підприємств та установ України. З ладу виведені комп`ютери банків, Київенерго, Укртелекому, Нової Пошти та інших.

Про зовнішню хакерську атаку невідомим вірусом фінансові установи попередив Нацбанк, передає «Закон і Бізнес».

У результаті таких кібератак банки мають складності з обслуговуванням клієнтів та здійсненням банківських операцій.

Факт зараження комп'ютерних мереж підтвердили в кіберполіції. За словами глави відомства Сергія Демедюка, сьогодні до них звернулися «Ощадбанк» і «Укртелеком», фахівці вже виїхали на місце подій.

«Щоб говорити детальніше, спочатку нашим фахівцям потрібно з'ясувати, що це за вірус. У випадку з раніше невідомими вірусами співробітництво щодо ліквідації наслідків може йти на міжнародному рівні», — сказав Демедюк.

У компанії «Нова пошта» попередили клієнтів, що у зв'язку з атакою вірусу Petya.A відділення та контакт-центр компанії не можуть обслуговувати користувачів.

У прес-службі «Укртелекому» підтвердили факт атаки, а також те, що мова йде про вірус-шифровальник.

Як повідомляє AIN, cтраждають і мережі більш дрібних компаній — щоб убезпечитися, власники відключають інтернет і пов'язані з ним сервіси. Комп'ютери компанії виявилися заражені вірусом, подібним WannaCry (докладніше про атаку цього вірусу ми писали в травні).

Закон і Бізнес