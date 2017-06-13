Вища рада правосуддя ухвалила внести подання Президентові про призначення 67 суддів до місцевих судів. При цьому ВРП перенесла розгляд питання щодо 3 кандидатів.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», згідно рішення, ухваленого на засіданні ВРП, Президентові направлять подання на призначення:
1. Васильченко Тетяни Вікторівни – на посаду судді господарського суду міста Києва;
2. Приходько Вікторії Анатоліївни – на посаду судді Мар’їнського районного суду Донецької області;
3. Радчука Анатолія Анатолійовича – на посаду судді Одеського окружного адміністративного суду;
4. Тарновецького Івана Ігоровича – на посаду судді Хмельницького окружного адміністративного суду;
5. Тиханського Олександра Богдановича – на посаду судді Обухівського районного суду Київської області;
6. Цховребової Маргарити Георгіївни – на посаду судді Одеського окружного адміністративного суду;
7. Скрипки Оксани Іванівни – на посаду судді Деснянського районного суду міста Києва;
8. Кіхтенка Сергія Олександровича – на посаду судді Богуславського районного суду Київської області;
9. Коблової Ольги Дмитрівни – на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси;
10. Вельмакіної Таїси Миколаївни – на посаду судді господарського суду Житомирської області;
11. Верещінської Ірини Вікторівни – на посаду судді Солом’янського районного суду міста Києва;
12. Гнатущенко Юлії Володимирівни – на посаду судді Рівненського районного суду Рівненської області;
13. Коваленко Олени Борисівни – на посаду судді Київського районного суду міста Одеси;
14. Козачук Олени Миколаївни – на посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва;
15. Макаревича Валерія Анатолійовича – на посаду судді господарського суду Житомирської області;
16. Мозолевської Олени Миколаївни – на посаду судді Солом’янського районного суду міста Києва;
17. Науменка Андрія Володимировича – на посаду судді Приморського районного суду міста Одеси;
18. Омельченка Леоніда Володимировича – на посаду судді господарського суду міста Києва;
19. Остапенко Тетяни Анатоліївни – на посаду судді господарського суду Херсонської області;
20. Тарасенко Наталії Володимирівни – на посаду судді Деснянського районного суду міста Києва;
21. Циганенка Андрія Івановича – на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду;
22. Мозгової Наталі Анатоліївни – на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду;
23. Бугрія Володимира Михайловича – на посаду судді Октябрського районного суду міста Полтави;
24. Гнап Діани Дмитрівни – на посаду судді Хмельницького окружного адміністративного суду;
25. Головенка Олега Дмитровича – на посаду судді Київського окружного адміністративного суду;
26. Жданкіної Наталії Володимирівни – на посаду судді Вінницького окружного адміністративного суду;
27. Калугіної Інни Олегівни – на посаду судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
28. Кочури Олени Олексіївни – на посаду судді Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області;
29. Крикуші Ганни Володимирівни – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;
30. Кульчицького Сергія Олександровича – на посаду судді Черкаського окружного адміністративного суду;
31. Матвєєвої Юлії Олександрівни – на посаду судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області;
32. Медведика Льва Орестовича – на посаду судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області;
33. Михайлик Аліни Сергіївни – на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду;
34. Ніколаєва Максима Вікторовича – на посаду судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області;
35. Соколенко Олени Миколаївни – на посаду судді Одеського окружного адміністративного суду;
36. Ушенка Сергія Володимировича – на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду;
37. Чучка Владислава Михайловича – на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду;
38. Шевченко Ірини Григорівни – на посаду судді Сумського окружного адміністративного суду;
39. Ябчик Наталії Миколаївни – на посаду судді Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської області;
40. Березюка Олександра Григоровича – на посаду судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області;
41. Козак Ірини Богданівни – на посаду судді господарського суду Львівської області;
42. Коморного Олександра Ігоровича – на посаду судді Львівського окружного адміністративного суду;
43. Косик Людмили Григорівни – на посаду судді Святошинського районного суду міста Києва;
44. Котеньова Олексія Геннадійовича – на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;
45. Кравець Світлани Георгіївни – на посаду судді господарського суду Житомирської області;
46. Краснопольської Людмили Петрівни – на посаду судді Новоархангельського районного суду Кіровоградської області;
47. Лутак Тетяни Василівни – на посаду судді господарського суду Київської області;
48. Зельман Юлії Сергіївни – на посаду судді господарського суду Донецької області;
49. Панкеєвої Вікторії Анатоліївни – на посаду судді Житомирського окружного адміністративного суду;
50. Саванчук Світлани Олегівни – на посаду судді господарського суду Київської області;
51. Сіденка Сергія Івановича – на посаду судді Цюрупинського районного суду Херсонської області;
52. Цвірюка Дениса Васильовича – на посаду судді Дзержинського районного суду міста Харкова;
53. Червоненка Дмитра Валерійовича – на посаду судді Новокаховського міського суду Херсонської області;
54. Яценка Олексія Михайловича – на посаду судді Цюрупинського районного суду Херсонської області;
55. Білінської Ольги Володимирівни – на посаду судді Червонозаводського районного суду міста Харкова;
56. Бобуйка Ігоря Анатолійовича – на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси;
57. Бондаря Вячеслава Яковича – на посаду судді Приморського районного суду міста Одеси;
58. Галайко Наталії Миронівни – на посаду судді Залізничного районного суду міста Львова;
59. Горовенко Анни Василівни – на посаду судді Житомирського окружного адміністративного суду;
60. Жовніра Григорія Богдановича – на посаду судді Личаківського районного суду міста Львова;
61. Левко Віри Богданівни – на посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва;
62. Макарова Віталія Олександровича – на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;
63. Паламаря Петра Григоровича – на посаду судді Черкаського окружного адміністративного суду;
64. Руденко Алли Василівни – на посаду судді Черкаського окружного адміністративного суду;
65. Тимчука Руслана Ігоревича – на посаду судді Ленінського районного суду міста Полтави;
66. Трофімової Лариси Віталіївни – на посаду судді Черкаського окружного адміністративного суду;
67. Зоркіної Юлії Володимирівни – на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду.
Водночас Вища рада правосуддя ухвалила відкласти розгляд питань щодо внесення подання Президентові України про призначення:
Шелестова Кирила Олександровича – на посаду судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;
Аверкової Вікторії Вікторівни – на посаду судді окружного адміністративного суду міста Києва;
Кормана Олександра Володимировича – на посаду судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області.
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