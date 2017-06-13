27.06.2017 15:49



Вища рада правосуддя ухвалила внести подання Президентові про призначення 67 суддів до місцевих судів. При цьому ВРП перенесла розгляд питання щодо 3 кандидатів.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», згідно рішення, ухваленого на засіданні ВРП, Президентові направлять подання на призначення:

1. Васильченко Тетяни Вікторівни – на посаду судді господарського суду міста Києва;

2. Приходько Вікторії Анатоліївни – на посаду судді Мар’їнського районного суду Донецької області;

3. Радчука Анатолія Анатолійовича – на посаду судді Одеського окружного адміністративного суду;

4. Тарновецького Івана Ігоровича – на посаду судді Хмельницького окружного адміністративного суду;

5. Тиханського Олександра Богдановича – на посаду судді Обухівського районного суду Київської області;

6. Цховребової Маргарити Георгіївни – на посаду судді Одеського окружного адміністративного суду;

7. Скрипки Оксани Іванівни – на посаду судді Деснянського районного суду міста Києва;

8. Кіхтенка Сергія Олександровича – на посаду судді Богуславського районного суду Київської області;

9. Коблової Ольги Дмитрівни – на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси;

10. Вельмакіної Таїси Миколаївни – на посаду судді господарського суду Житомирської області;

11. Верещінської Ірини Вікторівни – на посаду судді Солом’янського районного суду міста Києва;

12. Гнатущенко Юлії Володимирівни – на посаду судді Рівненського районного суду Рівненської області;

13. Коваленко Олени Борисівни – на посаду судді Київського районного суду міста Одеси;

14. Козачук Олени Миколаївни – на посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва;

15. Макаревича Валерія Анатолійовича – на посаду судді господарського суду Житомирської області;

16. Мозолевської Олени Миколаївни – на посаду судді Солом’янського районного суду міста Києва;

17. Науменка Андрія Володимировича – на посаду судді Приморського районного суду міста Одеси;

18. Омельченка Леоніда Володимировича – на посаду судді господарського суду міста Києва;

19. Остапенко Тетяни Анатоліївни – на посаду судді господарського суду Херсонської області;

20. Тарасенко Наталії Володимирівни – на посаду судді Деснянського районного суду міста Києва;

21. Циганенка Андрія Івановича – на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду;

22. Мозгової Наталі Анатоліївни – на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду;

23. Бугрія Володимира Михайловича – на посаду судді Октябрського районного суду міста Полтави;

24. Гнап Діани Дмитрівни – на посаду судді Хмельницького окружного адміністративного суду;

25. Головенка Олега Дмитровича – на посаду судді Київського окружного адміністративного суду;

26. Жданкіної Наталії Володимирівни – на посаду судді Вінницького окружного адміністративного суду;

27. Калугіної Інни Олегівни – на посаду судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;

28. Кочури Олени Олексіївни – на посаду судді Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області;

29. Крикуші Ганни Володимирівни – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

30. Кульчицького Сергія Олександровича – на посаду судді Черкаського окружного адміністративного суду;

31. Матвєєвої Юлії Олександрівни – на посаду судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області;

32. Медведика Льва Орестовича – на посаду судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області;

33. Михайлик Аліни Сергіївни – на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду;

34. Ніколаєва Максима Вікторовича – на посаду судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області;

35. Соколенко Олени Миколаївни – на посаду судді Одеського окружного адміністративного суду;

36. Ушенка Сергія Володимировича – на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду;

37. Чучка Владислава Михайловича – на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду;

38. Шевченко Ірини Григорівни – на посаду судді Сумського окружного адміністративного суду;

39. Ябчик Наталії Миколаївни – на посаду судді Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської області;

40. Березюка Олександра Григоровича – на посаду судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області;

41. Козак Ірини Богданівни – на посаду судді господарського суду Львівської області;

42. Коморного Олександра Ігоровича – на посаду судді Львівського окружного адміністративного суду;

43. Косик Людмили Григорівни – на посаду судді Святошинського районного суду міста Києва;

44. Котеньова Олексія Геннадійовича – на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

45. Кравець Світлани Георгіївни – на посаду судді господарського суду Житомирської області;

46. Краснопольської Людмили Петрівни – на посаду судді Новоархангельського районного суду Кіровоградської області;

47. Лутак Тетяни Василівни – на посаду судді господарського суду Київської області;

48. Зельман Юлії Сергіївни – на посаду судді господарського суду Донецької області;

49. Панкеєвої Вікторії Анатоліївни – на посаду судді Житомирського окружного адміністративного суду;

50. Саванчук Світлани Олегівни – на посаду судді господарського суду Київської області;

51. Сіденка Сергія Івановича – на посаду судді Цюрупинського районного суду Херсонської області;

52. Цвірюка Дениса Васильовича – на посаду судді Дзержинського районного суду міста Харкова;

53. Червоненка Дмитра Валерійовича – на посаду судді Новокаховського міського суду Херсонської області;

54. Яценка Олексія Михайловича – на посаду судді Цюрупинського районного суду Херсонської області;

55. Білінської Ольги Володимирівни – на посаду судді Червонозаводського районного суду міста Харкова;

56. Бобуйка Ігоря Анатолійовича – на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси;

57. Бондаря Вячеслава Яковича – на посаду судді Приморського районного суду міста Одеси;

58. Галайко Наталії Миронівни – на посаду судді Залізничного районного суду міста Львова;

59. Горовенко Анни Василівни – на посаду судді Житомирського окружного адміністративного суду;

60. Жовніра Григорія Богдановича – на посаду судді Личаківського районного суду міста Львова;

61. Левко Віри Богданівни – на посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва;

62. Макарова Віталія Олександровича – на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;

63. Паламаря Петра Григоровича – на посаду судді Черкаського окружного адміністративного суду;

64. Руденко Алли Василівни – на посаду судді Черкаського окружного адміністративного суду;

65. Тимчука Руслана Ігоревича – на посаду судді Ленінського районного суду міста Полтави;

66. Трофімової Лариси Віталіївни – на посаду судді Черкаського окружного адміністративного суду;

67. Зоркіної Юлії Володимирівни – на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду.

Водночас Вища рада правосуддя ухвалила відкласти розгляд питань щодо внесення подання Президентові України про призначення:

Шелестова Кирила Олександровича – на посаду судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;

Аверкової Вікторії Вікторівни – на посаду судді окружного адміністративного суду міста Києва;

Кормана Олександра Володимировича – на посаду судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

Закон і Бізнес