27.06.2017 18:01



Старший партнер ЮФ «Василь Кісіль і партнери» Василь Кисіль отримав нагороду Market Maker in Ukraine у Варшаві, яка вручається найбільш досвідченим правникам за особливі досягнення і впливову роль у становленні ринку юридичних послуг у країні.

Коментуючи цю подію, виконавчий редактор видання CEE Legal Matters Девід Стакі зазначив: «Ми маємо за велику честь зібрати разом найбільш впливових, загальновизнаних, високоповажних та надзвичайно талановитих правників з усієї Центральної та Східної Європи. Ці професіонали не тільки спостерігали за розвитком їхніх ринків, а й значною мірою впливали на процес».

В.Кисіль, отримуючи премію, подякував та зауважив: «Це не моя персональна заслуга, а результат роботи команди».