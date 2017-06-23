27.06.2017 15:49



Мораторій на продаж сільськогосподарської землі іноземцям був прийнятий парламентом у прискореному режимі в середині червня. Він буде діяти до набрання чинності нової редакції конституції Грузії.

В уряді порахували, що вільний продаж земель для країни, де на душу населення припадає в середньому всього 0,24 га сільськогосподарських угідь, не виправдана і суперечить національним інтересам, повідомляє ВВС.

Введений мораторій забороняє іноземним громадянам і юрособам реєструвати право власності на землі сільськогосподарського призначення. Законодавчі зміни не торкнуться тих земельних ділянок, якими володіють іноземці.

Після вступу в силу змін до конституції, прийняття яких очікується восени, земля як ресурс особливої значущості може бути у власності держави, громадян Грузії та їх об'єднань, а також одиниць самоврядування.