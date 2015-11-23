27.06.2017 10:24



Громадська приймальня Харківської Правозахисної Групи відкрила інтернет- ресурс для правової допомоги. В он-лайн кабінеті можна отримати безкоштовну консультацію з питань шляхів захисту порушених прав.

Надіслати питання до правозахисника можна за посиланням, передає «Закон і Бізнес».

Приймальня ХПГ може надати такі види юридичної допомоги:

- інформаційно-консультаційну допомогу;

- допомогу в підготовці документів, в тому числі позовних заяв;

- підготовка заяв та інших документів до Європейського Суду з прав людини.

В окремих випадках може надаватися юрист чи адвокат для представлення інтересів в судах.

В ХПГ звертають увагу, що анонімні звернення не розглядаються, а окремі справи можуть бути підтримані Фондом стратегічних справ ХПГ.

Приймальні працюють за єдиними стандартами щодо обліку звернень і консультацій, порядку та процедур діяльності, етичних норм.

Закон і Бізнес