Громадська приймальня Харківської Правозахисної Групи відкрила інтернет- ресурс для правової допомоги. В он-лайн кабінеті можна отримати безкоштовну консультацію з питань шляхів захисту порушених прав.
Надіслати питання до правозахисника можна за посиланням, передає «Закон і Бізнес».
Приймальня ХПГ може надати такі види юридичної допомоги:
- інформаційно-консультаційну допомогу;
- допомогу в підготовці документів, в тому числі позовних заяв;
- підготовка заяв та інших документів до Європейського Суду з прав людини.
В окремих випадках може надаватися юрист чи адвокат для представлення інтересів в судах.
В ХПГ звертають увагу, що анонімні звернення не розглядаються, а окремі справи можуть бути підтримані Фондом стратегічних справ ХПГ.
Приймальні працюють за єдиними стандартами щодо обліку звернень і консультацій, порядку та процедур діяльності, етичних норм.
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!