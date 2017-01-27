27.06.2017 09:50



Нардепи пропонують надати Нацполіції більше повноважень у сфері дорожнього патрулювання. Зокрема, розширити перелік публічних місць та підстав для затримання ТЗ, а також запозичити у ДФС базу авто з іноземною реєстрацією.

Відповідні пропозиції містяться в проекті закону «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» щодо окремих повноважень поліції» (№6626). Автори зазначають, що за різними даними в Україні нині знаходиться до 1,5 млн авто з іноземною реєстрацією, що не обліковуються в Міністерстві внутрішніх справ, «і ніхто не знає, ким вони керуються, хто за них відповідальний».

Водночас, за твердженням нардепів, саме на таких ТЗ останнім часом вчиняються тяжкі злочини та особливо тяжкі дорожньо-транспортні пригоди. А водії просто тікають з місця пригоди, й правоохоронці не можуть встановити їх особу. Відтак, пропонується доповнити ч.1. ст.26 закону «Про Національну поліцію» п.14-1 та ч.3, які уможливлять формування правоохоронцями власних баз даних щодо транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

У разі прийняття проекту, поліції та ДФС надається три місяці на унормування порядку та передачу баз даних таких авто.

Крім того, проектом пропонується чітко визначити в профільному законі право Нацполіції патрулювати автомагістралі та вулично-дорожню мережу, щоб розглядати справи про адміністративні правопорушення, вчинені на них. Оскільки профільний закон передбачає вичерпний перелік місць, де вона забезпечує публічну безпеку.

Уваги варто також, що з метою приведення у відповідність положень закону «Про Національну поліцію» із статтею 265-2 КУпАП та статтею 36 закону «Про виконавче провадження», пропонується передбачити повноваження співробітників поліції щодо тимчасового затримання транспортних засобів, що перебувають у розшуку за виконавчим провадженням або затримується відповідно до статті 265-2 КУпАП.

При цьому порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках має встановлюватися КМУ.