27.06.2017 09:22



Сьогодні о 8 ранку в Києві біля будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів вибухнуло авто. Попередньо: одна людина загинула, дві поранено.

Про це повідомляє портал «ДТП Киев», передає «Закон і Бізнес».

Як зафіксовано на відео, вибух пролунав о 8:13. У момент вибуху водій перебував у салоні. Частини автомобіля розлетілися у радіусі 100 метрів та пошкодили інші авто. На місці швидка допомога і рятувальники ДСНС намагаються звільнити водія.

Попередньо, загинула одна людина та двоє поранено.

Закон і Бізнес