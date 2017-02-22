27.06.2017 09:22
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Сьогодні о 8 ранку в Києві біля будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів вибухнуло авто. Попередньо: одна людина загинула, дві поранено.
Про це повідомляє портал «ДТП Киев», передає «Закон і Бізнес».
Як зафіксовано на відео, вибух пролунав о 8:13. У момент вибуху водій перебував у салоні. Частини автомобіля розлетілися у радіусі 100 метрів та пошкодили інші авто. На місці швидка допомога і рятувальники ДСНС намагаються звільнити водія.
Попередньо, загинула одна людина та двоє поранено.
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