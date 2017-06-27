Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Сьогодні ВККС розглядає 6 скарг на суддів

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дідусь

Орган без повноважень від народу щось вирішує стосовно суддів без повноважень від народу, але кошти для свого безбідного існування забирають у народу. Спочатку позбавтесь порушення статті 5 Конституц…

27.06.2017 09:24 Відповісти