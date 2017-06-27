27.06.2017 08:44



27 червня відбудеться два засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів, на яких мають розглянути по три питання про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, до порядку денного засідання о 10:00 включено розгляд дисциплінарних справ:

1. За зверненням президента Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України» Бугая Д.В. стосовно судді Київського окружного адміністративного суду Спиридонової (Файчак) Віри Олександрівни.

2. За зверненнями адвоката Кравчук А.Б. в інтересах Юрченка Д.М., прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухівського П. стосовно судді Солом’янського районного суду міста Києва Кушнір Світлани Іванівни.

3. За депутатським зверненням народного депутата України (VII скликання) Канівця О.Л. стосовно судді Дарницького районного суду міста Києва Цимбал Ірини Костянтинівни.

4. За зверненням Громадської організації «Майдан-Громадський контроль» стосовно судді Подільського районного суду міста Києва Богінкевич Світлани Миколаївни.

5. За зверненням народного депутата України Соболєва Є.В., за заявою судді апеляційного суду Черкаської області Бондаренка С.І, за зверненнями народних депутатів України Гарбуза Ю.Г., Капліна С.М., Сугоняка О.Л., Побера І.М., Горвата Р.І., Пацкана В.В., Іщейкіна К.Є., Ради суддів України, Коробки Ю.О., Маселка Р.А., Бондаренка С.І. стосовно голови та судді апеляційного суду Черкаської області Бабенка Володимира Миколайовича.

До порядку денного засідання о 14:00:

6. За зверненням Скобського С.Р. стосовно судді Приморського районного суду міста Одеси Івченка Віталія Борисовича.

Закон і Бізнес