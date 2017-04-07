27.06.2017 09:00



27 червня на засіданні Вищої ради правосуддя вивчатимуться матеріали щодо внесення Президентові подань про призначення 70 суддів на посади в місцевих судах.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРП, до порядку денного засідання, яке почнеться о 10:00, включені такі питання:

1. Розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення суддів на посади до місцевих судів:

1. Васильченко Тетяни Вікторівни - господарського суду міста Києва;

2. Приходько Вікторії Анатоліївни - Мар’їнського районного суду Донецької області;

3. Радчука Анатолія Анатолійовича - Одеського окружного адміністративного суду;

4. Тарновецького Івана Ігоровича - Хмельницького окружного адміністративного суду;

5. Тиханського Олександра Богдановича - Обухівського районного суду Київської області;

6. Цховребової Маргарити Георгіївни - Одеського окружного адміністративного суду.

7. Скрипки Оксани Іванівни - Деснянського районного суду міста Києва;

8. Кіхтенка Сергія Олександровича - Богуславського районного суду Київської області;

9. Коблової Ольги Дмитрівни - Малиновського районного суду міста Одеси;

10. Вельмакіної Таїси Миколаївни - господарського суду Житомирської області;

11. Верещінської Ірини Вікторівни - Солом’янського районного суду міста Києва;

12. Гнатушенко Юлії Володимирівни - Рівненського районного суду Рівненської області;

13. Коваленко Олени Борисівни - Київського районного суду міста Одеси;

14. Козачук Олени Миколаївни - Дніпровського районного суду міста Києва;

15. Макаревича Валерія Анатолійовича - господарського суду Житомирської області;

16. Мозолевської Олени Миколаївни - Солом'янського районного суду міста Києва;

17. Науменка Андрія Володимировича - Приморського районного суду міста Одеси;

18. Омельченка Леоніда Володимировича - господарського суду міста Києва;

19. Остапенко Тетяни Анатоліївни - господарського суду Херсонської області;

20. Тарасенко Наталії Володимирівни - Деснянського районного суду міста Києва;

21. Циганенка Андрія Івановича - Донецького окружного адміністративного суду;

22. Мозгової Наталі Анатоліївни - Донецького окружного адміністративного суду;

23. Бугрія Володимира Михайловича - Октябрського районного суду міста Полтави;

24. Гнап Діани Дмитрівни - Хмельницького окружного адміністративного суду;

25. Головенка Олега Дмитровича - Київського окружного адміністративного суду;

26. Жданкіної Наталії Володимирівни - Вінницького окружного адміністративного суду;

27. Калугіної Інни Олегівни - Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;

28. Кочури Олени Олексіївни - Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області;

29. Крикуши Ганни Володимирівни - Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

30. Кульчицького Сергія Олександровича - Черкаського окружного адміністративного суду;

31. Матвєєвої Юлії Олександрівни - Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області;

32. Медведика Льва Орестовича - Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області;

33. Михайлик Аліни Сергіївни - Донецького окружного адміністративного суду;

34. Ніколаєва Максима Вікторовича - Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області;

35. Соколенко Олени Миколаївни - Одеського окружного адміністративного суду;

36. Ушенка Сергія Володимировича - Донецького окружного адміністративного суду;

37. Чучка Владислава Михайловича - Донецького окружного адміністративного суду;

38. Шевченко Ірини Григорівни - Сумського окружного адміністративного суду;

39. Ябчик Наталії Миколаївни - Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської області;

40. Березюка Олександра Григоровича - Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області;

41. Козак Ірини Богданівни - господарського суду Львівської області;

42. Коморного Олександра Ігоровича - Львівського окружного адміністративного суду;.

43. Косик Людмили Григорівни - Святошинського районного суду міста Києва;

44. Котеньова Олексія Геннадійовича - Харківського окружного адміністративного суду;

45. Кравець Світлани Георгіївни - господарського суду Житомирської області;

46. Краснопольської Людмили Петрівни - Новоархангельського районного суду Кіровоградської області;

47. Лутак Тетяни Василівни - господарського суду Київської області;

48. Зельман (Нестеренко) Юлії Сергіївни - господарського суду Донецької області;

49. Панкеєвої Вікторії Анатоліївни - Житомирського окружного адміністративного суду;

50. Саванчук Світлани Олегівни - господарського суду Київської області;

51. Сіденка Сергія Івановича - Цюрупинського районного суду Херсонської області;

52. Цвірюка Дениса Васильовича - Дзержинського районного суду міста Харкова;

53. Червоненка Дмитра Валерійовича - Новокаховського міського суду Херсонської області;

54. Шелестова Кирила Олександровича - Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;

55. Яценка Олексія Михайловича - Цюрупинського районного суду Херсонської області;

56. Аверкової Вікторії Вікторівни - Окружного адміністративного суду міста Києва;

57. Білінської Ольги Володимирівни - Червонозаводського районного суду міста Харкова;

58. Бобуйка Ігоря Анатолійовича - Малиновського районного суду міста Одеси;

59. Бондаря Вячеслава Яковича - Приморського районного суду міста Одеси;

60. Галайко Наталії Миронівни - Залізничного районного суду міста Львова;

61. Горовенко Анни Василівни - Житомирського окружного адміністративного суду;

62. Жовніра Григорія Богдановича - Личаківського районного суду міста Львова;

63. Кормана Олександра Володимировича - Уманського міськрайонного суду Черкаської області;

64. Левко Віри Богданівни - Дніпровського районного суду міста Києва;

65. Макарова Віталія Олександровича - Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;

66. Паламаря Петра Григоровича - Черкаського окружного адміністративного суду;

67. Руденко Алли Василівни - Черкаського окружного адміністративного суду;

68. Тимчука Руслана Ігоревича - Ленінського районного суду міста Полтави;

69. Трофімової Лариси Віталіївни - Черкаського окружного адміністративного суду;

70. Зоркіної Юлії Володимирівни - Харківського окружного адміністративного суду;

2. Розгляд клопотання заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. про тимчасове відсторонення судді Броварського міськрайонного суду Київської області БІЛИК Ганни Олексіївни від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3. Розгляд матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами:

- у зв’язку з неспроможністю виконувати повноваження за станом здоров’я:

1. Щабельської Ірини Володимирівни - судді Диканського районного суду Полтавської області;

- у зв’язку з поданням заяви про відставку:

2. Каплієнка Ігоря Івановича - судді апеляційного суду Харківської області;

3. Колесник Сніжани Геннадіївни - судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя;

4. Курбатової Олени Миколаївни - судді Хортицького районного суду міста Запоріжжя;

5. Майора Григорія Івановича - судді Житомирського апеляційного адміністративного суду;

6. Михалюк Олени Валеріївни - судді Львівського апеляційного господарського суду;

7. Нікушина Віктора Петровича - судді апеляційного суду Вінницької області;

8. Робак Світлани Олексіївни - судді Тульчинського районного суду Вінницької області;

9. Семеній Лідії Іванівни - судді апеляційного суду Сумської області;

10. Скакуна Олександра Анатолійовича - судді Донецького апеляційного господарського суду;

11. Борисової Світлани Петрівни - судді Арцизького районного суду Одеської області;

12. Войтовського Сергія Андрійовича - судді апеляційного суду Миколаївської області;

13. Гарник Марії Степанівни - судді Чечельницького районного суду Вінницької області;

14. Гребенюк Валентини Іванівни - судді апеляційного суду Миколаївської області;

15. Задорожного Василя Петровича - судді Чечельницького районного суду Вінницької області;

16. Корнешової Тетяни Валентинівни - судді Заводського районного суду міста Миколаєва;

17. Котік Тетяни Станіславівни - судді Житомирського апеляційного адміністративного суду;

18. Кузьменка Анатолія Дмитровича - судді Чаплинського районного суду Херсонської області;

19. Кучера Ігоря Богдановича - судді Зборівського районного суду Тернопільської області;

20. Литовки Миколи Івановича - судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області;

21. Магери Василя Віталійовича - судді господарського суду Хмельницької області;

22. Петлюка Василя Івановича - судді апеляційного суду Чернівецької області;

23. Пономаренко Юлії Анатоліївни - судді апеляційного суду Харківської області;

24. Разумовської Ольги Георгіївни - судді Заводського районного суду міста Миколаєва;

25. Сапронової Лариси Володимирівни - судді Новокаховського міського суду Херсонської області;

26. Шпака Віктора Олександровича - судді господарського суду Хмельницької області;

- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням:

27. Дякович Олесі Вікторівни - судді Львівського апеляційного господарського суду;

- у зв’язку з поданням заяви про відставку:

28. Стебліни Андрія Вікторовича - судді Деснянського районного суду міста Чернігова;

29. Бойка Віталія Борисовича - судді апеляційного суду Сумської області;

30. Андрощука Віктора Васильовича - судді Заводського районного суду міста Миколаєва;

31. Юр`євої Антоніни Миколаївни - судді Комінтернівського районного суду міста Харкова;

32. Кобилянського Миколи Генріховича - судді Вищого адміністративного суду України.

4. Розгляд повідомлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про досягнення суддею Святошинського районного суду міста Києва Кохановською Зоєю Станіславівною шістдесяти п’яти років.

5. Розгляд скарги судді Подільського районного суду міста Києва БОГІНКЕВИЧ Світлани Миколаївни на рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 31 березня 2017 року № 693/1дп/15-17 про притягнення її до дисциплінарної відповідальності.

6. Розгляд повідомлення судді Рубіжанського міського суду Луганської області ТКАЧУКА Юрія Айсберговича про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.

7. Різне.

Закон і Бізнес