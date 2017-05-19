26.06.2017 16:23



Завтра, 27 червня об 11:00 відбудеться круглий стіл, на якому правозахисники і експерти розкажуть про те, як просувається розслідування справи щодо екс-податківців, через місяць після їх резонансного затримання, та які судові перспективи вона має.

Круглий стіл відбудеться у прес-центрі ІА «Українські Новини», передає «Закон і Бізнес».

До участі у круглому столі запрошені (список доповнюється):

– Сергій Войченко, адвокат, голова адвокатського об'єднання «Войченко і Дульський»;

– Ігор Чудовський, адвокат;

– Юрій Іващенко, адвокат;

– Олександр Семченко, доктор політичних наук, екс-начальник ГУ Міндоходів в Сумській області;

– Тетяна Монтян, адвокат, громадський діяч;

- Аліна Самарец, адвокат;

- Єгор Штокалов, адвокат;

– Руслан Бортник, політолог.

Організатором є ініціативна група юристів та громадськості, яка має на меті розповісти, що ж насправді ховається за «наймасштабнішою антикорупційною операцією України».

Закон і Бізнес