Завтра, 27 червня об 11:00 відбудеться круглий стіл, на якому правозахисники і експерти розкажуть про те, як просувається розслідування справи щодо екс-податківців, через місяць після їх резонансного затримання, та які судові перспективи вона має.
Круглий стіл відбудеться у прес-центрі ІА «Українські Новини», передає «Закон і Бізнес».
До участі у круглому столі запрошені (список доповнюється):
– Сергій Войченко, адвокат, голова адвокатського об'єднання «Войченко і Дульський»;
– Ігор Чудовський, адвокат;
– Юрій Іващенко, адвокат;
– Олександр Семченко, доктор політичних наук, екс-начальник ГУ Міндоходів в Сумській області;
– Тетяна Монтян, адвокат, громадський діяч;
- Аліна Самарец, адвокат;
- Єгор Штокалов, адвокат;
– Руслан Бортник, політолог.
Організатором є ініціативна група юристів та громадськості, яка має на меті розповісти, що ж насправді ховається за «наймасштабнішою антикорупційною операцією України».
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!