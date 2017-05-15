26.06.2017 17:09



Нардепи згадали, що з початком діяльності Державного бюро розслідувань на слідчих органів прокуратури, включаючи пенсіонерів, не поширюватимуться гарантії, передбачені законом «Про прокуратуру».

Зокрема, слідчі залишаться без медичного обслуговування, а пенсіонери не зможуть у подальшому переоформити пенсії. Аби не позбавити зазначену категорію працівників прокуратури соціальних гарантій, запропоновано проект закону «Про внесення змін до пункту 5 розділу XIІІ «Перехідні положення» закону «Про прокуратуру» (№6612).

Власне поправка полягає у тому, що цей пункт викладуть в іншій редакції, аби поширити дію ст.86, який регулює пенсійне забезпечення працівників органів прокуратури, на слідчих органів прокуратури, в тому числі і пенсіонерів.