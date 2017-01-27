26.06.2017 13:45



Кабмін вніс зміни до Методики визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів. Зокрема, змінено формулу зазначеного розрахунку, з якої вилучається коефіцієнт коригування ринкової ціни транспортних засобів залежно від пробігу.

Це затверджено постановою КМУ від 21 червня 2017 року № 428, передає «Закон і Бізнес».

Як зазначили в Уряді, цим документом Методику приведено у відповідність до законодавства.

Нагадаємо: Мінекономрозвитку розраховує середньоринкову вартість автомобіля та щороку до 1 лютого податкового (звітного) року розміщує на своєму офіційному веб-сайті перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо зазначених автомобілів: марка, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна, тип пального.

Приводимо повний текст постанови:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 червня 2017 р. № 428

Київ

Про внесення змін до Методики визначення

середньоринкової вартості легкових автомобілів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Методики визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 66 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 15, ст. 594), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 червня 2017 р. № 428

ЗМІНИ,

що вносяться до Методики визначення

середньоринкової вартості легкових автомобілів

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Середньоринкова вартість автомобіля розраховується за методом аналогії цін ідентичних автомобілів за такою формулою:

Сср = Цн х (Г / 100),

де Цн — ціна нового транспортного засобу в Україні з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального;

Г — коефіцієнт коригування ринкової ціни транспортних засобів з урахуванням строку експлуатації транспортних засобів у роках згідно з додатком 1 до Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 р. № 403 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 44, ст. 1576).”.

2. У пункті 4 слова “типу двигуна ,” виключити, а слова “типу коробки переключення передач” замінити словами “типу пального”.

3. Пункт 12 виключити.

4. Пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Мінекономрозвитку відповідно до цієї Методики розраховує середньоринкову вартість автомобіля та щороку до 1 лютого податкового (звітного) року розміщує на своєму офіційному веб-сайті перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо зазначених автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

У разі відсутності на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку інформації про марку, модель легкового автомобіля, що має ознаки об’єкта оподаткування транспортним податком, Мінекономрозвитку за зверненням ДФС та/або власника зазначеного легкового автомобіля визначає його середньоринкову вартість, доповнює перелік, зазначений в абзаці першому цього пункту, такою інформацією та розміщує її на своєму офіційному веб-сайті.”.

5. У пункті 14 слова “тип двигуна ,” виключити, а слова “тип коробки переключення передач та пробіг” замінити словами “та тип пального”.

Закон і Бізнес