26.06.2017 13:09



Ліквідація кредиторської заборгованості перед адвокатами, забезпечення бюро правової допомоги в декотрих областях оргтехнікою, підвищення зарплати працівників центрів та спрощення процедури конкурсу з відбору адвокатів.

Такі нагальні проблеми у роботі Координаційного центру з надання правової допомоги окреслив в.о. директора КЦ БПД Олексій Бонюк під час колегії Міністерства юстиції, передає «Закон і Бізнес».

За його словами, в цьому році проведено 7 внутрішніх аудитів центрів з надання БВПД. Результати всіх проведених в системі внутрішніх аудитів оприлюднюються на офіційному сайті Координаційного центру. Також за результатами роботи системи БПД підготовлено розгорнутий звіт про діяльність за 2016 рік.

За словами в.о. директора Координаційного центру цього року багато зусиль було спрямовано на підготовку до повноцінного запуску міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ. Він нагадав, що ці платформи утворюються у 5-ти містах - Львові, Дніпрі, Одесі, Харкові та Києві.

За 5-ть місяців 2017 року для міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ відібрано персонал, облаштовано більшу частину приміщень, розроблено детальні плани їхньої діяльності. З квітня 2017 року представниками міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ вивчають потреби у БПД, а також оцінюють спроможність до надання БПД на регіональному рівні.

Серед актуальних питань надання БПД, які потребують вирішення, за словами О.Бонюка, є забезпечення бюро правової допомоги в декотрих областях оргтехнікою та іншим майном, шляхом остаточної передачі майна від ГТУЮ до бюро правової допомоги. Також необхідним наразі є підтримання пропозиції Координаційного центру щодо зміни процедури конкурсу з відбору адвокатів у бік спрощення та зручності для адвокатів, та винесення на обговорення Уряду відповідного проекту постанови КМУ.

Серед вкрай важливих питань, які стосуються питання життєздатності системи, за слова в.о. директора, є збалансування оплати праці працівників системи БПД шляхом підвищення посадових окладів працівників з 2018 року та збільшення фонду оплати праці у 2017 році, аби упередити відтік кваліфікованих кадрів з системи, а також – ліквідація кредиторської заборгованості перед адвокатами за надання БВПД через прийняття відповідних рішень щодо належного дофінансування системи. Адже через збільшення кількості звернень громадян у понад 4,1 разу та збільшення кількості виданих доручень на надання безоплатної вторинної правової допомоги у понад 2 рази, утворилася заборгованість перед адвокатами.

Закон і Бізнес