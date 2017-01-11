26.06.2017 10:05



Нацбанк зняв обмеження на проведення операцій з обміну безготівкової іноземної валюти для фізосіб, які не є підприємцями. Крім того, для таких клієнтів банки обмінюватимуть готівкову валюту на безготівкову без обмеження по групі Класифікатора.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ №55 від 15 червня 2017 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», яка сьогодні набуває чинності, передає «Закон і Бізнес».

НБУ своєю постановою зняв обмеження на проведення операцій з обміну безготівкової іноземної валюти для фізичних осіб, які не є підприємцями. Такі клієнти зможуть здійснювати відповідні операції з безготівковою валютою, що є на їх рахунку, без обмеження по групі Класифікатора та кількості таких операцій протягом дня. Досі вони мали можливість проводити такі операції тільки один раз протягом дня і лише з іноземною валютою 1-ї групи Класифікатора.

Окрім того, банки зможуть проводити на міжнародних ринках за будь-яку іноземну валюту Класифікатора операції як з купівлі, так і продажу банківських металів на умовах «тод», «том», «спот», «форвард» або «своп». Досі їх можливості з продажу банківських металів були обмежені 1-ю групою Класифікатора.

Закон і Бізнес