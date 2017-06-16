13.07.2017 10:59



Ще 20 червня Верховна Рада прийняла за основу зміни до процесуальних кодексів з урахуванням пропозицій комітету з питань правової політики та правосуддя. Однак текст законопроекту у новій редакції оприлюднений тільки зараз.

Відповідний документ з`явився на сайті ВР, передає «Закон і Бізнес».

До другого читання комітет пропонує розділити зміни до кожного кодексу з окремими перехідними і прикінцевими положеннями.

З порівняльними таблицями до розділів можна ознайомитися за посиланнями:

- Розділ І

- Розділ ІІ

- Розділ ІІІ

- Розділ ІV

- Розділ V та VІ

«Тобто це буде кілька законів в одному законопроекті. І один-єдиний законопроект матиме перехідні положення тільки в частині набуття чинності цих законопроектів і процесуального введення їх в дію. Таким чином, ми матимемо таку новелу, яка передбачить ну такий своєрідний ракетоносій у вигляді цього законопроекту, який після його прийняття дасть можливість окремого життя кожному з тих законів, які будуть прийняті всередині цього закону», — пояснив голова комітету Руслан Князевич.

Як відомо, усі зміни, без яких неможлива робота нового Верховного Суду та реформа взагалі, вносяться одним документом. А це — викласти в новій редакції Господарський, Цивільний процесуальні кодекси, Кодекс адміністративного судочинства, внести зміни до Кримінального процесуального кодексу та понад 25 інших законодавчих актів.

У ВР запевняють, що навіть за таких умов внесення змін сприятиме подоланню процесуальних проблем, які перешкоджають ефективному судовому захисту в Україні, удосконаленню принципів судочинства (змагальності, диспозитивності, пропорційності) та процесуальних механізмів (розгляд справ, запобігання зловживанню правами, впровадження «електронного суду» тощо).

Закон і Бізнес