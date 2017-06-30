Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Як захиститися провайдерам?

Більшості споживачів байдуже до конкуренції, для них у пріоритеті співвідношення ціна/якість.

Більшості споживачів байдуже до конкуренції, для них у пріоритеті співвідношення ціна/якість.

Матеріали за темою

Коментарі

До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!