Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ «Порушність» майнових прав

Судова практика країн Європейського Союзу вказує на пріоритет суспільного інтересу над приватним.

Судова практика країн Європейського Союзу вказує на пріоритет суспільного інтересу над приватним.

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