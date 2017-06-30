Як агропідприємству стати отримувачем бюджетної дотації

Владислав Глушко, маркетолог АО Spenser&Kauffmann

Зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування, а також отримати державну допомогу замість скасованого спеціального режиму ПДВ — проблеми, з якими розбиралися експерти АО Spenser&Kauffmann під час практикуму для юристів, присвяченому землі і земельному банку в аспектах оренди, податків та аудиту.

Не потрапити під блокування

Податкові накладні та розрахунки коригування, складені та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних з 1 липня 2017 року, є для покупця достатньою підставою для нарахування податкового кредиту і не потребують підтвердження.

Це позбавить податкові органи права на запити додаткових документів про операції, на підставі яких було сформовано податковий кредит, — на це звернула увагу партнер, керівник практики страхового права і податкових спорів Тетяна Данільцева.

Поки що система працює в тестовому режимі. Однак з липня реєстрація може бути припинена, якщо податкові накладні або розрахунки коригування будуть відповідати певним критеріям оцінки ступеня ризиків. Такі критерії вже затвердив Мінфін. Відповідний наказ «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинки реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних та Переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних» від 13.06.2017 №567 у зв’язку з офіційним оприлюдненням набрав чинності.

Згідно з документом «відсіювання» ПН/РК буде проходити в два етапи. На першому (попередньому) виявляються податкові накладні та розрахунки коригування, які взагалі не підлягають моніторингу. Йдеться, наприклад, про такі випадки, коли покупець не зареєстрований платником податків і обсяг поставок (зазначений у податковій накладній), зареєстрованих у поточному місяці з урахуванням поданої на реєстрацію ПН/РК, становить менш ніж 500 тис. грн., а керівник — посадова особа такого платника податків займає аналогічну посаду менш ніж у 4-х платників податків, або якщо загальна сума сплачених платником податку у 2016 році сум ЄСВ, податків і зборів сягає понад 5 млн грн.

На другому етапі вже виявляють такі критерії для припинення реєстрації ПН/РК, як певний обсяг поставок, відсутність дозвільних документів і перевищення коефіцієнту співвідношення суми ПДВ, зазначеної в РК до суми ПДВ, сплаченої до зведеного бюджету, тощо.

Механізм зупинення реєстрації передбачає відправлення покупцеві протягом операційного дня квитанції із зазначенням таких критеріїв і пропозиції про надання пояснень або копій документів, необхідних для здійснення реєстрації.

Право на державну підтримку

З останніми змінами податкового законодавства замість спеціального режиму ПДВ агропідприємства мають можливість отримати державні дотації. Про те, як стати одержувачем дотації, розповіла радник, керівник практик податкового консалтингу та бухгалтерських послуг Марина Томаш.

Передусім необхідно розуміти, чи займається підприємство дотаційною діяльністю. Право на отримання бюджетних грошей мають підприємства, які провадять такі види діяльності, як вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, фруктів, розведення великої рогатої худоби, коней, овець, кіз і свиней, домашньої птиці, виробництво м’яса, переробка молока, виробництво масла і сиру. Повний список видів дотаційної діяльності міститься в п.161.3 закону «Про державну підтримку сільського господарства».

Далі необхідно зіставити свою діяльність з певними умовами, які передбачають можливість отримання допомоги. Так, основною діяльністю повинна бути поставка сільськогосподарських товарів, вироблених на власних або орендованих основних засобах. А питома вага вартості сільськогосподарських товарів не може бути меншою від 75% вартості всіх товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних місяців сукупно (якщо діяльність провадиться підприємством менший період, то до уваги береться розрахунок за результатами кожного місяця). Більш докладний перелік умов, які визначають можливість отримання дотації, міститься в п.161.1 закону.

Якщо перевірка перших двох умов пройдена успішно, наступним етапом стане заповнення претендентом на отримання бюджетної дотації податкової декларації з ПДВ. Тут необхідно взяти до уваги дві речі:

• в полі 06 декларації «Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації» поставити відмітку «2», що означає подання декларації претендентом;

• у додатку 9 (ДС9) розрахувати податкові зобов’язання, тобто різницю між сумою податкових зобов’язань і сумою податкового кредиту звітного періоду, за результатами операцій, що дають право на отримання бюджетної допомоги.

Останнім кроком стане внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, що передбачає заповнення заяви за формою №1-РОБД, подання заяви до ДФС і отримання відповідної інформації.