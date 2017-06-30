Удосконалювати нотаріат будуть у напрямі кодифікації та «єдиного вікна»

Ольга ПРОКОПЕНКО

Сьогодні правова база вчинення нотаріальних дій штучно розширена. Це призводить до колізій та прогалин у праві. Тому уніфікація процесу за європейськими стандартами допоможе нотаріусам у виконанні професійних обов’язків.

Як зазначив під час круглого столу «Основні тенденції у реформуванні українського нотаріату та європейський досвід» президент Нотаріальної палати України Володимир Марченко, українським нотаріусам необхідно орієнтуватися на латинський досвід, принцип якого діє в 98 країнах.

«Плануємо обговорити і доопрацювати разом з Міністерством юстиції зміни до інституту нотаріату. Втілення нововведень у життя дозволить оновити та доповнити напрями розвитку та сприятиме децентралізації структури нотаріальних органів. Аби населення отримувало якісні послуги правового характеру, а нотаріальні дії вчинялися відповідно до міжнародних стандартів», — зауважив президент НПУ.

У свою чергу віце-президент НПУ Ольга Оніщук сказала про необхідність урегулювання правової бази діяльності нотаріату та її наближення до європейських стандартів. Так, надмірна кількість нормативних актів характерна не тільки для нотаріату, а й для вітчизняного законодавства в цілому. «Ми маємо фахівців, які сьогодні готові допомагати і Міністерству юстиції, і парламенту працювати над удосконаленням українського законодавства для імплементації європейських законодавчих стандартів у правову систему України. Упевнена, що спільними зусиллями ми зможемо підготувати та втілити у життя цей кодифікований нормативно-правовий акт», — зауважила О.Оніщук.

У Мін’юсті запевнили, що всіляко підтримуватимуть нотаріат та професійне самоврядування. Також у відомстві виступають за необхідність скасування бюрократичних процедур, які супроводжують надання населенню адміністративних послуг та вчинення нотаріальних дій, за позбавлення міністерства невластивих повноважень і залишення йому функції адміністратора.

Як зазначили експерти з Латвії і Литви, в Україні є всі можливості для запровадження принципів латинського нотаріату та цифрових технологій. Однак, за словами голови Ради присяжних нотаріусів Латвії Сандри Стіпнієце, важливо не втратити той захист, який дає безпосередній контакт людини з нотаріусом. «Електронний підпис не розв’язує всіх проблем. Тільки нотаріус може пояснити і дати пораду, бо він є для громадян найближчим юристом», — сказала вона.

Однак, О.Оніщук у свою чергу зауважила, що введення «електронного нотаріату», на жаль, не може подолати всіх проблем, які існують у сфері нотаріальної діяльності. Насамперед наявне регулювання необхідно привести у відповідність до європейських стандартів і кодифікувати в єдиний документ — Нотаріальний процесуальний кодекс. Вона переконана, що прийняття уніфікованого нормативного акта дозволить ефективно регламентувати процедури вчинення нотаріальних дій і механізм оскарження їх законності.

Водночас суддя Окружного адміністративного суду м.Києва Богдан Санін зазначив, що нині в країні відбувається комплексна реформа. Вона стосується судової системи, адвокатури та нотаріату. На його думку, це правильно, бо тільки спільними зусиллями можна досягти змін на краще.

Б.Санін розповів і про статистику справ, які надійшли протягом минулого року до ОАСК, де скаржником є нотаріус. Так, на тлі 25 тис. позовів заяв нотаріусів було лише 50. «Це невелика кількість. Однак для того, щоб розвантажити судову систему, необхідно вказану категорію справ передати до відання Нотаріальної палати. Так, це буде певний третейський орган, який матиме можливість примирити сторони та розв’язати спір у позасудовому порядку. Це буде швидше, ефективніше і головне — дешевше», — зауважив Б.Санін.

Наприкінці учасники заходу погодили запропоновану НПУ концепцію, яка допоможе інтегрувати нотаріат України в європейські та транснаціональні правові інститути. Крім іншого, вона передбачає розроблення НПУ та прийняття на рівні закону Кодексу професійної етики нотаріуса, а також створення електронного реєстру вчинення нотаріальних дій.

Для розширення повноважень нотаріусів пропонується створити так званий Нотаріальний будинок юстиції — сервіс для громадян на кшталт «єдиного вікна».