28.04.2017 18:01



Громадська рада доброчесності перевірила ще 37 кандидатів на посади суддів Верховного Суду. З них 9 кандидатів відповідають критеріям, щодо 17 — надано інформацію та 11 отримали висновок про невідповідність.

Відповідні рішення були затверджені на засіданні ГРД 27 квітня, передає «Закон і Бізнес».

Висновки про невідповідність критеріям професійної етики та доброчесності отримали кандидати:

Багрова Анжеліка Геннадіївна

Бакуліна Світлана Віталіївна

Бондар Сергій Володимирович

Братель Олександр Григорович

Вербова Ірина Михайлівна

Гарський Олександр Вячеславович

Давиденко Едуард Володимирович

Жайворонок Тетяна Євгенівна

Караченцев Ігор Володимирович

Пасічник Світлана Сергіївна

Федотов Ігор В'ячеславович

Ухвалені рішення про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів інформації щодо кандидатів:

Бережний Сергій Дмитрович

Білоус Олег Валерійович

Васильєва Ірина Анатоліївна

Вапнярчук В’ячеслав Віталійович

Гончарова Ірина Анатоліївна

Грищенко Денис Сергійович

Гулько Борис Іванович

Ємець Олександр Петрович

Коліуш Олег Леонідович

Лошаков Дмитро Сергійович

Лялик Роман Михайлович

Матюхін Володимир Іванович

Потятинник Юрій Романович

Радченко Сергій В’ячеславович

Руденко Володимир Борисович

Смородинський Віктор Семенович

Вінгаль Валентина Миколаївна

Встановлена відсутність підстав для висновків про невідповідність:

Биба Юрій Володимирович

Винар Любомир Вікторович

Калужна Оксана Михайлівна

Краснов Єгор Володимирович

Крат Василь Іванович

Манюк Петро Теодорович

Матюхін Володимир Іванович

Никифоров Андрій Сергійович

Савуляк Роман Васильович

Закон і Бізнес