28.04.2017 17:17



В Україні 1, 2, 6, 7, 8, 9 та 14 травня — є вихідними днями для банківської системи. День роботи системи електронних платежів НБУ переносяться з понеділка 8 травня на суботу 13 травня.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку, передає «Закон і Бізнес».

Так дні роботи системи електронних платежів Національного банку України переносяться з:

- понеділка 8 травня – на суботу 13 травня;

- п’ятниці 25 серпня – на суботу 19 серпня.

Регулятор зазначає, що банки мають організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити у ці дні безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати підкріплення їх готівкою різних номіналів.

Закон і Бізнес