29.04.2017 13:13



Влада Індії вирішила заборонити міністрам та іншим високопосадовцям використовувати червоні мигалки, щоб через них на дорогах не створювалися затори.

Міністр фінансів Індії Арун Джетлі заявив, що «ні в яких машин не буде червоного маячка», починаючи з 1 травня, й із цього правила «не буде жодних винятків». За новим правилом, пріоритет на дорозі матимуть тільки блакитні проблискові маячки, які можуть використовувати машини екстрених служб — швидкої допомоги, пожежників і поліції.

Жителі країни часто висловлюють незадоволеність великою кількістю машин з червоними проблисковими маячками. В Індії такі мигалки часто свідчать про високий статус, а це провокує затори і хаос на дорогах. Політиків і держслужбовців також звинувачують у тому, що вони використовують мигалки, аби уникнути заторів або похвалитися своїм становищем.

А.Джетлі додав, що уряд «відмінить правило, яке дозволяло керівництву штату або центральній владі вирішувати, хто саме може використовувати маячки».

«Це важливе демократичне рішення», — цитує агентство AFP міністра транспорту Нітіна Гадкарі. Арвінд Кеджрівал, перший міністр (аналог мера) Делі, в 2015 році почав своє правління з того, що відмовився від мигалки на службовій машині.

У 2013-му Верховний суд Індії постановив, що тільки найвищі можновладці — президент, прем’єр-міністр, міністри кабінету, судді Верховного суду й деякі інші офіційні особи — мають право на проблискові маячки на машинах.