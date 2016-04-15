28.04.2017 16:34



Народні депутати пропонують заборонити Урядові позичати гроші в закордонних суб’єктів без згоди парламенту. Бо гроші йдуть не на розвиток, а на проїдання.

У парламенті зареєстровано законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо обов’язковості надання згоди Верховної Ради України на одержання кредитних коштів від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій)» (№6386).

Передбачено обов’язкове погодження зовнішніх запозичень Кабінету Міністрів. Також пропонується включати гроші, отримані від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій, до спеціального фонду державного бюджету.

Розробники документа занепокоєні, що безсистемне залучення іноземних кредитів відбувається майже безконтрольно з боку парламенту. Кошти йдуть, як правило, на покриття дефіциту бюджету, тобто не на інвестиції, а на проїдання. Станом на 31 жовтня 2016 року держборг сягає майже $70 млрд.