28.04.2017 15:41



У Вінницькому окружному адміністративному суді відбулась урочиста нарада з нагоди святкування 10-ї річниці процесуальної діяльності. У ній взяли участь колектив установи та представники вищих судових інституцій.

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі установи, з вітальним словом до присутніх звернувся голова Вінницького окружного адміністративного суду Олександр Вільчинський. Він зауважив, що наявність у сучасній демократичній країні адміністративного судочинства є показником відповідності національної судової системи міжнародно-правовим стандартам забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а також утвердження принципу законності у сфері реалізації виконавчої влади.

«Підсумовуючи десятирічний досвід процесуальної діяльності суду, безперечно, нам є чим пишатися, — зазначив О.Вільчинський. — Адже за допомогою втілених новацій забезпечується реалізація таких важливих для правової держави принципів як відкритість, неупередженість та доступність суду».

З побажаннями подальшого процвітання до колективу ВОАС звернувся його перший голова, а нині очільник Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталій Кузьмишин.

В рамках урочистої наради за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, проявлену ініціативу, творчий підхід до виконання службових завдань та з нагоди 10-ї річниці процесуальної діяльності працівників ВОАС нагороджено почесними відзнаками.