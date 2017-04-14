29.04.2017 15:58



Столиця Болгарії Софія визнана найбільш бюджетним туристичним напрямком світу за версією сервісу Hoppa. У трійці лідерів рейтингу — Каїр і колумбійська Картахена. Київ — на сьомому місці.

Експерти компанії, що займається трансфером в аеропортах, обчислили, що відпочинок у Софії обійдеться двом мандрівникам приблизно в $47,7 (близько 1,3 тис. грн.) на один день. Як повідомляє газета Daily Star, у цю суму входять ніч у готелі, вечеря, пляшка вина, кава, коктейлі та пиво, а також поїздка на таксі.

Услід йде Каїр з результатом $48,8. Замикає трійку рейтингу колумбійське місто Картахена — майже $50.

На четвертому рядку опинився Бухарест. Мандрівники зможуть відпочити в столиці Румунії за $54,8. Турецький курорт Анталья з показником майже $55 займає п’яту позицію.

У другій половині рейтингу в порядку убування розташувалися місто Сіємреап (Камбоджа), Київ, філіппінська столиця Маніла, Мехіко і населений пункт Сліма на Мальті.

Раніше фахівці британської компанії Post Office назвали болгарський курорт Сонячний Берег найдешевшим місцем для пляжного відпочинку в Європі.