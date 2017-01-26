28.04.2017 13:33



Національна асоціація адвокатів України вирішила звернутися до Ради Національної безпеки та оборони з метою попередження руйнування інституту адвокатури та порушення гарантій адвокатської діяльності.

Таке рішення будо прийняте на засіданні комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ, передає «Закон і Бізнес».

«Комітет вирішив звернутись до Ради Національної безпеки та оборони України з метою вжиття нею заходів по усуненню загрози національним інтересам України, а саме руйнуванню інституту адвокатури та порушення гарантій адвокатської діяльності, наслідком чого є загроза для національної безпеки держави, її демократичним засадам», — було зазначено під час засідання.

НААУ також надасть РНБО наявні аналітичні матеріали про конкретні випадки порушень прав та гарантій адвокатської діяльності за весь період 2013 – 2017 років.

Крім того, правоохоронним органам роз`яснять зміст конституційного статусу адвоката та професійних прав і гарантій адвокатської діяльності.

Закон і Бізнес