28.04.2017 12:16



Громадські активісти і члени громадських рад при державних органах зобов'язані подавати е-декларації з 1 січня 2018 року. При цьому декларацією має бути охоплений період з 30 березня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

Відповідне роз'яснення оприлюднила прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції, передає «Закон і Бізнес».

Зазначається, що внаслідок набуття чинності закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб», поширено на фізичних осіб, які входять до складу:

- наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку (навіть якщо такі особи не вважаються посадовими особами юридичних осіб публічного права);

- конкурсних комісій, утворених відповідно до закону «Про державну службу», закону «Про службу в органах місцевого самоврядування";

- Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до закону «Про судоустрій і статус суддів»;

- громадських рад, рад громадського контролю, що утворені при державних органах та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм. Цей пункт стосується лише членів громадської ради та ради громадського контролю, якщо відповідна рада утворена при державному органі та бере участь у підготовці рішень з кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм;

а також на фізичних осіб, які:

- отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції як безпосередньо, так і через третіх осіб або будь-яким іншим способом, передбаченим відповідною програмою (проектом);

- систематично, протягом року, виконують роботи, надають послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингу антикорупційної політики в Україні, підготовки пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, - якщо фінансування (оплата) таких робіт, послуг здійснюється безпосередньо або через третіх осіб за рахунок технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції;

- є керівниками або входять до складу вищого органу управління, інших органів управління громадських об’єднань, інших непідприємницьких товариств, якщо таке громадське об’єднання, інше непідприємницьке товариство:

- здійснює діяльність, пов’язану із запобіганням, протидією корупції, імплементацією стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингом антикорупційної політики в Україні, підготовкою пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, та/або

бере участь, залучається до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції.

Всі інші норми закону «Про запобігання корупції» (у тому числі в частині подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані і про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента) застосовуються до цих осіб з 30 березня 2017 року.

Закон і Бізнес