28.04.2017 09:12



28 квітня Вища кваліфікаційна комісія суддів проводить наступну серію співбесід з 33 кандидатами на посади суддів Верховного Суду.

Трансляція за касаційними судами ведеться на youtube-каналі ВККС, передає «Закон і Бізнес».

Кандидати, з якими проводитиметься співбесіда:

1. Биба Юрій Володимирович — Касаційний кримінальний суд

2. Білик Наталія Володимирівна — Касаційний кримінальний суд

3. Бринцев Олексій Васильович — Касаційний господарський суд

4. Винар Любомир Вікторович — Касаційний господарський суд

5. Головчук Світлана Володимирівна — Касаційний адміністративний суд

6. Гудима Дмитро Анатолійович — Касаційний цивільний суд

7. Євдокімова Олена Павлівна — Касаційний кримінальний суд

8. Желтобрюх Ірина Леонтіївна — Касаційний адміністративний суд

9. Калужна Оксана Михайлівна — Касаційний кримінальний суд

10. Кафідова Олена Василівна — Касаційний цивільний суд

11. Ковальчук Олександр Васильович — Касаційний цивільний суд

12. Колотило Онуфрій Олександрович — Касаційний кримінальний суд

13. Кононова Ольга Валеріївна — Касаційний господарський суд

14. Краснов Єгор Володимирович — Касаційний господарський суд

15. Крат Василь Іванович — Касаційний цивільний суд

16. Кривошея Анатолій Іванович — Касаційний кримінальний суд

17. Левицький Олег Володимирович — Касаційний кримінальний суд

18. Лесько Алла Олексіївна — Касаційний цивільний суд

19. Лозовой Сергій Вікторович — Касаційний господарський суд

20. Маліченко Василь Володимирович — Касаційний кримінальний суд

21. Мамонова Олена Євгеніївна — Касаційний цивільний суд

22. Манюк Петро Теодорович — Касаційний господарський суд

23. Марчук Олександр Петрович — Касаційний кримінальний суд

24. Матюхін Володимир Іванович — Касаційний господарський суд

25. Мацедонська Вікторія Едуардівна — Касаційний адміністративний суд

26. Мойсюк Микола Іванович — Касаційний адміністративний суд

27. Никифоров Андрій Сергійович — Касаційний господарський суд

28. Погрібний Сергій Олексійович — Касаційний цивільний суд

29. Присяжнюк Оксана Василівна — Касаційний адміністративний суд

30. Русанова Вікторія Борисівна — Касаційний адміністративний суд

31. Савуляк Роман Васильович — Касаційний цивільний суд

32. Сащенко Ігор Сергійович — Касаційний цивільний суд

33. Семенюк Геннадій Васильович — Касаційний адміністративний суд

З висновками Громадської ради доброчесності стосовно кандидатів можна ознайомитися тут.

«Якщо кандидат отримав «негативний» висновок від ГРД, члени колегії можуть з ним погодитись, і тоді кандидат отримує нуль балів за доброчесність. У разі необхідності отримати додаткову інформацію з метою формування достатньої аргументації та запобігання подальших можливих судових оскаржень колегія Комісії оголошує перерву стосовно такого кандидата. Після отримання необхідної інформації під час пленарного засідання у повному складі Комісія може ухвалити рішення про відхилення негативного висновку ГРД, за умови голосування за це не менш, ніж 11 членів Комісії. Отже, кандидату нараховується нуль балів за доброчесність. Такий результат фактично означає, що кандидат опиняється в кінці рейтингу», – пояснив голова ВККС Сергій Козьяков.

Закон і Бізнес