28.04.2017 08:34
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Сьогодні, 28 квітня, у Дніпрі відбудеться круглий стіл «Адвокатське розслідування. Можливості адвоката, як захисника та представника потерпілого».
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», початок обговорення о 14:00 за адресою: м. Дніпро, пр-т Карла Маркса 5, 6-й поверх, Coworking Spalah.
Круглий стіл, організований відділенням Асоціації правників України в Дніпропетровській області, присвячений обговоренню окремих аспектів адвокатської діяльності в кримінальному процесі.
Питання до обговорення:
- Представник потерпілих - симбіоз слідчого та адвоката;
- Ефективні дії адвоката при здійсненні захисту.
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