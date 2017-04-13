28.04.2017 08:34



Сьогодні, 28 квітня, у Дніпрі відбудеться круглий стіл «Адвокатське розслідування. Можливості адвоката, як захисника та представника потерпілого».

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», початок обговорення о 14:00 за адресою: м. Дніпро, пр-т Карла Маркса 5, 6-й поверх, Coworking Spalah.

Круглий стіл, організований відділенням Асоціації правників України в Дніпропетровській області, присвячений обговоренню окремих аспектів адвокатської діяльності в кримінальному процесі.

Питання до обговорення:

- Представник потерпілих - симбіоз слідчого та адвоката;

- Ефективні дії адвоката при здійсненні захисту.

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Закон і Бізнес