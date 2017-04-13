28.04.2017 08:45



Сьогодні, 28 квітня, у Києві відбудеться лекція «Просування бренду в соціальних мережах: правила успіху», на якій розкажуть особливості окремих видів соціальних мереж та їх специфіку у просуванні саме юридичного бренду.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», початок лекції о 12:00 за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-А (приміщення Спілка журналістів України).

Екс-очільниця прес-служби НАЗК та Мін’юсту Ірина Лянна ознайомить слухачів з дієвими інструментами просування брендів за допомогою соціальних мереж. Будуть розглянуті основні соціальні мережі, які на сьогодні наявні в Україні.

У півтори години лекції включені питання:

1. Тренди та переваги різних соціальних мереж.

2. Що таке комунікаційна стратегія та як вона пов’язана із соціальними мережами.

3. Як правильно обрати свою нішу та будувати контент.

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Закон і Бізнес