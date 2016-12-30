27.04.2017 17:27



Клуб майбутніх адвокатів ААУ оголосив про початок реєстрації для участі в новому всеукраїнському проекті «Один день з адвокатом».

Про це виданню «Закон і Бізнес» розповів автор ідеї, президент Клубу майбутніх адвокатів Євген Пронін.

Учасники проекту протягом одного дня зможуть побувати на хвилюючих обшуках, в цікавих судових засіданнях, на зоряних ефірах, а також взяти участь у непростих консультаціях і переговорах!

Організатори впродовж 2 тижнів будуть збирати заявки від наставників (практикуючих адвокатів) і практикантів (членів Клубу майбутніх адвокатів), після чого скрипт у випадковому порядку визначить учасників.

Для подачі заявки на участь у проекті необхідно лише пройти реєстрацію. Якщо вам пощастить у програмній «лотереї», організатори обов'язково зв'яжуться з вами.

Закон і Бізнес