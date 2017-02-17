Член Ради адвокатів України Ірина Мнішенко презентує досвід реформування адвокатури в Україні під час міжнародної конференції в Казахстані як приклад успішної реалізації кращих європейських практик та принципів.
Про це під час засідання повідомив голова комітету Національної асоціації адвокатів України з міжнародних зв'язків Іван Гречківський, передає «Закон і Бізнес».
Під час засідання члени комітету обговорили звіт робочої групи, яка напрацьовувала пропозиції по організації роботи іноземних представництв. З ініціативи комітету, мережа представництв буде розширена і нові офіси відкриються в Афінах та Мілані. Комітет пропонуватиме, щоб представництва очолили Кирило Барашков і Наталя Кравчук.
Члени комітету також обговорили процес узгодження проекту Меморандуму про співпрацю між НААУ та Міністерством закордонних справ.
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