27.04.2017 17:58



Член Ради адвокатів України Ірина Мнішенко презентує досвід реформування адвокатури в Україні під час міжнародної конференції в Казахстані як приклад успішної реалізації кращих європейських практик та принципів.

Про це під час засідання повідомив голова комітету Національної асоціації адвокатів України з міжнародних зв'язків Іван Гречківський, передає «Закон і Бізнес».

Під час засідання члени комітету обговорили звіт робочої групи, яка напрацьовувала пропозиції по організації роботи іноземних представництв. З ініціативи комітету, мережа представництв буде розширена і нові офіси відкриються в Афінах та Мілані. Комітет пропонуватиме, щоб представництва очолили Кирило Барашков і Наталя Кравчук.

Члени комітету також обговорили процес узгодження проекту Меморандуму про співпрацю між НААУ та Міністерством закордонних справ.

Закон і Бізнес