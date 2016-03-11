Чи варта велика зарплата юриста роботи по 14 годин на добу?
Юрист із топової міжнародної юридичної фірми на умовах анонімності розповів Rusbase, чи варта велика зарплата того, щоб працювати по 14 годин на добу.
— Отже, ти вже кілька років робиш кар’єру в юридичному консалтингу. Більшість наших читачів уявляють твій звичайний робочий день як серію «Форс-мажорів» (американський серіал Suits про юристів). Скажи, наскільки це відповідає істині?
— Частково відповідає, частково ні. Коли в нас паралельно йде кілька великих проектів із жорсткими дедлайнами (тобто майже завжди), стажисти ночують в офісі, юристи не вилазять із зустрічей та конференц-дзвінків, а партнер може подзвонити тобі о другій годині ночі й попросити підготувати якийсь документ на сьому ранку.
Правда, я не ношу костюми за кілька тисяч доларів, годинник у мене простий, і «Мустанга» теж поки що немає. Проте клієнти та проекти дуже круті: ми працюємо на уряди багатьох країн, найбільші банки Росії та світу й половину компаній зі списку Fortune 500. Офіс у самому центрі Москви. Часті відрядження, дорогі готелі, оплата таксі, вечер на роботі й обідів із клієнтами й т. д.
— Й у всіх юрфірмах такий ритм роботи?
— Все дуже залежить від фірми та практики (відділу/напряму). Знаю людей, які в будні виїжджають із офісу до сьомої вечора та не працюють на вихідні. Втім, це швидше виняток і показник того, що в цієї конкретної людини або в усієї команди не дуже гарні перспективи: аби перемагати на цьому сповненому конкуренції ринку, потрібно «білінгувати» дуже багато годин, завжди бути на зв’язку й бути готовим працювати з дому на вихідні й навіть з відпустки.
— Розкажи про білінг докладніше.
— У договорі з клієнтом може бути встановлений так званий fee cap — граничний розмір винагороди за юридичні послуги. Проте все одно нормальні юрфірми виставляють клієнтам рахунки на підставі погодинних ставок. У мене (досить молодого юриста) ставка понад $400 на год., у партнера — майже 1000, у стажистів — близько 150. Щодня ти записуєш у спеціальну систему дані про те, скільки годин працював за кожною зі своїх справ або проектів. Якщо «білінгуєш» мало — ти і твоя команда не виконуєте щорічні «таргети» (з англ. target — мета. — Прим. ред.), й у фірмі ти не затримаєшся. Схожа система, наскільки я знаю, в консалтингових компаніях типу McKinsey.
— Наскільки взагалі юридичний консалтинг схожий зі стратегічним консалтингом?
— Принцип роботи схожий: багатогодинний робочий день, приблизно однакова зарплата (якщо порівнювати топові фірми), круті клієнти, цікаві проекти, високоінтелектуальний характер діяльності, пафос і престиж, висока корпоративна культура. Просто консультанти з «великої трійки» (McKinsey, Bain і BCG. — Прим. ред.) розповідають клієнтові про те, чому йому потрібно реалізувати конкретний проект, а ми вже пояснюємо, як це зробити з юридичного погляду з мінімальними ризиками. Іноді в рамках одного й того самого проекту ця робота ведеться паралельно.
— А на інвестбанкінг твоя робота схожа?
— У мене багато знайомих з IB, і всі вони ще нещасніші, ніж я. В інвестбанкінгу зарплати ще вищі, ніж в юридичному консалтингу (мабуть, у банкірів найбільш високооплачувана робота зі всіх япі). Однак і робочий день такий, що люди вмирають на роботі (і це не гіпербола, а сумний факт). Та й робота більш механічна і нудна — в юриспруденції при структуризації складних операцій потрібно багато креативу, це цікавіше, ніж просто «клепати» фінансові моделі. Хоча я не став би своїй дитині радити йти ні в юридичний консалтинг, ні в IB — це дуже нелюдяна робота. Часто в тебе не залишається ні часу, ні сил, ні фантазії витрачати свою високу зарплату. Гробив здоров’я та нерви й після тридцяти йдеш на яку-небудь спокійнішу посаду, але молодість уже пішла.
— Але ти все-таки не звільняєшся.
— У мене є певна фінансова мета, якої я повинен досягти найближчими роками. Після цього можна буде вже піти на спочинок і займатися тим, що більше подобається, а не тим, що приносить більше грошей. Проте знаю людей, які перегорають і звільняються: йдуть працювати юристами в держорганах або приватних компаніях («інхаус»). Там платять менше, зате є стабільність і нормальний робочий день.
— Скільки ти тепер отримуєш?
— Нині — близько $40000 на рік до податків (3,3 тис. на місяць. — Прим. ред). Я працюю в московському офісі американської фірми — за кордоном одержував би більше. Партнери отримують у 7—10 разів більше, стажисти — в 3—4 рази менше. У кількох ще більш елітарних американських фірмах зарплата вища, але там ще складніше працювати, і туди вже давно майже не набирають юристів в умовах кризи. В європейських фірмах (окрім топових британських, які називають Magic Circle) зарплати трохи менші, ніж в американських. А в російських юрфірмах (так званих рульфах — абревіатура від Russian Law Firm. — Прим. ред.) юристи зазвичай одержують ще менше, хоча працюють так само інтенсивно. Особливо стажисти.
— Бідні стажисти. При цьому їх ще не завжди підвищують до юристів, так?
— Саме так. Знаю багато таких прикладів. Люди гарували роками паралельно з навчанням на старших курсах або в магістратурі, і їм обіцяли підвищення після випуску з вишу. А потім санкції, криза, і підвищення відклалося до кращих часів. Багато доль через це було зламано, на жаль. Ринок висококонкурентний: фірми шалено змагаються одна з одною, кандидати на підвищення й бонуси — між собою. Мені пощастило, що став юристом (Associate) достатньо швидко.
— Бонуси в нинішню кризу платять?
— Усе залежить від фірми та практики. Мені за минулий рік заплатили [бонус], але не дуже великий — прибуток московського офісу виявився трохи меншим, ніж очікувалось. Однак у кращі роки мої колеги одержували на рахунки пристойні суми, порівняні із зарплатою за кілька місяців.
— Які бувають фірми та практики? Куди варто податися випускникові юрфаку?
— Є два види юрфірм: «ільфи» (International Law Firms) і «рульфи» (Russian Law Firms). У другі зазвичай простіше потрапити, але й платять там менше. При цьому, якщо ви не з топового столичного або зарубіжного ВНЗ й не знаєте англійської досконало, шанси потрапити в «ільф» невеликі: 90% нових працівників приходять туди з МДУ, МГІМО, Московської юридичної академії та Вищої школи економіки.
Всі топові фірми зосереджені в Москві, але в деяких є офіси в Пітері. У зарубіжні офіси можна потрапити, тільки якщо у вас є ступінь зарубіжного вишу та кваліфікація, наприклад з англійського права. Теоретично за кордон можуть відправити й експерта з російського права, якщо потрібно вести якийсь російський проект з-за кордону, але це швидше виняток.
Практики бувають дуже різні: від судових і арбітражних слухань до банківського й земельного права. Можна зайти на сайти legal500.com і chambersandpartners.com та подивитися там списки практик і навіть рейтинг московських практик топових юрфірм. Якщо ви амбітні й талановиті, відправляйтеся в ті фірми та практики, які помічені як Tier 1 (перший рівень). Але потрапити туди буде дуже непросто. Відбір складається як із письмових завдань (найчастіше очний тест і заочний кейс/есе) та кількох раундів співбесід з HR, юристами та партнерами.
— Й останнє запитання: як нинішнім студентам готуватися до відбору в юрфірми та як дістати конкурентну перевагу при відборі?
— Є кілька важливих моментів. По-перше, ви повинні виділятися своїм резюме. Якщо ви ще вчитеся в університеті, обов’язково постарайтеся потрапити на зарубіжне стажування в Європу або США.
Не рекомендую їхати в зарубіжну магістратуру: краще влаштуватися стажистом в якийсь «ільф» і працювати паралельно з навчанням у магістратурі московського ВНЗ. Коли ваш однокурсник, який обрав зарубіжну магістратуру, повернеться в Росію, вас уже, можливо, зроблять молодшим юристом, а йому доведеться починати все з нуля без досвіду роботи. І якщо їхати, то краще на топову британську або американську LLM-програму. Аспірантура тим більше не потрібна, навіть не думайте про неї.
Беріть участь у різних конференціях, моделях судів (moot courts). Виберіть сферу, про яку вам цікаво читати, і дізнайтеся про неї якомога більше. Вивчаєте англійську й особливо — юридичну англійську. Впевнено орієнтуйтесь у положеннях цивільного кодексу РФ та інших законів із тієї галузі, якою хочете займатися. Пишіть курсові й диплом в цій сфері.
Терміново напрацьовуйте реальний досвід. Почніть стажуватися якомога раніше. На перших двох курсах вас не візьмуть в «ільф», але спробуйте потрапити в будь-якій «рульф» або хоч би попрацювати помічником юриста. Можна безкоштовно — неважливо. Будь-який досвід вигідно вас виділить.
Не забувайте про соціальну активність: зробіть який-небудь класний проект у рамках студентського союзу, беріть участь у всіляких тусовках, заведіть якомога більше товариських зв’язків з однокурсниками й старшокурсниками, щоб дізнаватися від них новини ринку. Ходіть на дні кар’єри у вашому виші та слухайте виступи запрошених представників юрфірм: вони самі завжди розповідають, кого хочуть у себе побачити та в які практики відкритий набір.
Відшліфуйте резюме, зробивши акцент на досягненнях і конкурентних перевагах. Мотиваційного листа юрфірми зазвичай не вимагають, але краще навчитеся писати й такого роду папери.
Подавайте резюме в десятки юрфірм і не сподівайтеся, що з першого разу потрапите туди, куди хочете.
Удосконалюйте свої soft skills, щоб справити гарне враження на співбесіді. Регулярно читайте мастриди про проходження співбесід. Надіньте на інтерв’ю найкращий костюм або блузу. І не забудьте про краватку.
Проте взагалі краще навіть не починайте. Оберіть життя.
Кадр з сериалу «Форс-мажори», HBO
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!