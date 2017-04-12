27.04.2017 12:46



Після співбесід з 98 кандидатами у суддів Верховного Суду Вища кваліфікаційна комісія суддів не має більше запитань до 56 з них, а 12 отримали «нуль» за доброчесність. Але остаточний рейтинг складуть після спілкування з усіма кандидатами.

Про це сьогодні під час брифінгу розповів голова ВККС Сергій Козьяков, передає кореспондент видання «Закон і Бізнес».

Як свідчать перші результати співбесід, є три варіанти рішень Комісії щодо кандидатів:

- оголосити перерву: тобто за відсутності негативного висновку ГРД кандидат очікує складання загального рейтингу;

- ухвалити рішення про непідтвердження кандидатом здатності здійснювати правосуддя: тобто Комісія погоджується з висновком ГРД щодо кандидата, він отримує «нуль» балів за доброчесність та опиняється в кінці рейтингу;

- оголосити перерву та розглянути у пленарному складі: тобто Комісія не погоджується з висновком ГРД та має розглянути додаткову аргументацію і уточнення у повному складі ВККС.

За результатами трьох днів співбесід 12 кандидатів опинилися в кінці рейтингу, з них: 9 суддів, 2 адвокати та 1 науковець. Стосовно 30 кандидатів ВККС розглядатиме висновки у повному складі (26 суддів, 2 науковці, 1 адвокат і 1 кандидат із сукупним стажем). А інші 56 кандидатів дізнаються результати по завершенню всіх співбесід — до них у ГРД більше немає запитань.

Закон і Бізнес