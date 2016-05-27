27.04.2017 13:28



Процес виконання в Україні іноземних судових рішень щодо сімейних правовідносин, навіть судів США та Німеччини, нелегкий та затяжний. Тому гарантії щодо їх позитивного вирішення поза територією дії є непевними.

На цьому наголосила голова комітету сімейного права Асоціації адвокатів України Ганна Гаро на семінарі «Міжнародні договори в правовій системі України: сімейно-правовий аспект», повідомляє кореспондент видання «Закон і Бізнес».

Останнім часом, внаслідок проживання та ведення бізнесу значної кількості українців за кордоном та укладення інтернаціональних шлюбів, питання визнання та виконання на території України рішень іноземних судів у сфері сімейних відносин набуло значної актуальності.

Найчастіше питання виконання в Україні стосується рішень про розірвання шлюбу, визнання шлюбу недійсним, визначення місця проживання та порядку виховання дитини, надання утримання, поділ подружнього майна, визнання чи оспорювання батьківства, стягнення аліментів, усиновлення.

Як відомо, дія судового рішення винесеного на території іноземної держави обмежується лише межами цієї держави, а його обов’язкове виконання за кордоном можливе лише у разі визнання та виконання даного рішення іноземним уповноваженим органом судової влади.

«Так, якщо рішенням іноземного суду шлюб між громадянином іноземної держави та громадянкою України був розірваний або визнаний недійсним, для того, щоб оформити це належним чином на українській території, повернути дошлюбне прізвище, необхідно звернутись до вітчизняного суду з відповідним клопотанням. Така сама необхідність виникає і у разі винесення іноземним судом рішення про стягнення аліментів з боржника, місцем проживання якого є територія України, у разі винесення рішення про поділ майна подружжя у разі якщо таке майно (чи його частина) знаходиться на українській території», — резюмувала Г. Гаро.

Закон і Бізнес