27.04.2017 12:13



Внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення щодо постановлення ухвали слідчим суддею не в судовому засіданні є спробами втручання у здійснення правосуддя та тиску на суддю.

Такого висновку дійшли члени Вищої ради правосуддя, розглядаючи повідомлення судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Дмитра Черкеза про втручання в його діяльність, передає «Закон і Бізнес».

У повідомленні зазначено, що ухвалою від 26 січня 2017 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Черкез Д.Л. повернув старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, подане у рамках кримінального провадження.

В ухвалі вказано, що органом досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні є прокуратура Дніпропетровської області, що розташована у м. Дніпрі та територіально належить до Соборного (Жовтневого) району м. Дніпра, а отже, не належить до територіальної підсудності Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська.

Керуючись статтями 38 та 133 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя дійшов висновку про повернення клопотання слідчому.

27 січня 2017 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за частиною першою статті 375 Кримінального кодексу стосовно судді, який без судового засідання виніс ухвалу.

На сьогодні досудове слідство у кримінальному провадженні триває, проводяться слідчі дії, а повідомлення про підозру судді Черкезу Д.Л. не вручено.

Не зважаючи на це, 1 лютого 2017 року Черкеза Д.Л. було викликано на допит до прокуратури. Суддя стверджує, що під час його допиту як свідка начальник першого слідчого відділу ставив запитання, які не стосуються вказаного кримінального провадження, зокрема стосовно перетину суддею кордону та подання декларації про доходи, здійснював спроби пояснити,яким чином слід розглядати справи.

«Дії працівників прокуратури Дніпропетровської області із внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення щодо постановлення ухвали слідчим суддею Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Черкезом Д.Л. не в судовому засіданні є спробами втручання у здійснення правосуддя та тиску на суддю з метою спонукання розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу, незважаючи на його подання з порушенням територіальної підсудності», – дійшов висновку член ВРП Вадим Беляневич.

ВРП ухвалила внести до Генеральної прокуратури подання про виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії, що порушують гарантії незалежності судді.

Закон і Бізнес