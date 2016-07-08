Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури оприлюднила результати засідання, яке проходило 20-21 квітня у Харкові.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВКДКА, на засіданні комісії були присутні 20 членів ВКДКА, а за 2 скаргами на засідання з’явилися сторони.
За результатом розгляду 28 скарг на рішення, дії та бездіяльність КДКА регіонів членами комісії прийнято:
8 рішень — про залишення скарг без задоволення, а рішень КДКА — без змін;
4 рішення — про скасування рішення КДКА та ухвалення нового рішення;
5 рішень — про скасування рішення КДКА та направлення справ на новий розгляд до відповідної КДКА регіону із зобов’язанням вчинити певні дії;
1 рішення — прийнято за скаргами на дії та бездіяльність КДКА регіонів;
1 постанова — про закриття провадження.
Розгляд 9 скарг відкладено.
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